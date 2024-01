Ippica, Lollobrigida: per noi è una risorsa, non un peso ma vige percezione sbagliata. Guardare a modello francese. GLI INTERVENTI: Lollobrigida, La Pietra, Chiodi, Lupo

“L’ippica è stata abbandonata a sé stessa, è stata considerata un peso e non una risorsa. Vogliamo invertire questo tipo di percezione? Per noi l'ippica è una risorsa, non è un peso. È legata all'allevamento del mondo del cavallo, che è la missione che il Ministero dell'Agricoltura per sua definizione si è attribuita, ma è anche un introito potenzialmente rilevante per uno Stato. In altri Stati risulta essere un vantaggio, specie all'interno della stessa Unione europea nella quale i dati francesi o quelli UK ma anche della Germania, vedono un dato particolarmente positivo e che invece in Italia è un dato negativo. La percezione dell'ippica in Italia è sbagliata, viene percepita come un peso e spesso da parte dell'opinione pubblica anche come una criticità di carattere sociale se non legale. Invece dobbiamo invertire questo lavoro cercando di farla tornare ad essere quella che è stata per tanti anni e quindi su questo lavoriamo” così il ministro Masaf Francesco Lollobrigida nel corso dell’intervento alla Consulta dell’ippica al Masaf.

Nel passato a mio avviso è stato fatto un errore, ovvero sciogliere UNIRE e accorpare ippica al ministero agricoltura. L’ippica deve trovare una definizione più precisa tra spettacolo sport e allevamento.

Quando diventai ministro mi dissero di occuparmi di agricoltura, poco di pesca, zero di ippica, poiché era un settore che dava solo grane. Dobbiamo raggiungere insieme, noi del ministero e voi tecnici, degli accordi di riforma di un settore che ha visto flettere l’offerta negli ultimi anni. Anche per un problema di immagine di questa attività: a tal proposito i nostri carabinieri legati a questo ministero si occupavano di ippica tra le priorità e tornerà ad essere così, la legalità deve essere respirata all’interno degli ippodromi.

La percezione pubblica sull’ippica spesso è legata a fenomeni di non trasparenza, in Italia, nelle altre nazioni non è così, ad esempio Francia. La cronicizzazione di alcune criticità sembra essere una costante per alcuni, si rileva il disinteresse ad avere un piano condiviso, spesso vi è stata una visione corporativa che per me è anche legittima, ma bisogna favorire inversione di tendenza. Per quanto mi riguarda il fenomeno della sovvenzione degli ippodromi non basata su progettualità condivisa, non è la strada giusta da seguire. Bisogna capire chi lavora meglio premiandolo rispetto a chi non si pone obiettivi. Abbiamo avuto resistenze che non ci spaventano, voglio rischiare anche le proteste.

SULLE STRUTTURE POCO CONFORTEVOLI

Girando per gli ippodromi penso all’impianto di Merano che è un gioiellino. Negli impinanti legati all'ippica poi ci si possono svolgere altre attività, ma teoricamente la centralità è l'ippica. Ci puoi fare anche le grandi feste, i grandi concerti, ma la centralità resta l'ippica e quindi devi organizzare le strutture per rendere confortevole questo tipo di attività. Diciamo che non sempre è così in tutta Italia, bisogna lavorarci e poi bisogna collegarci anche una serie di attività. Noi non è che spendiamo poco per l'ippica, spendiamo tanti soldi per l'ippica ogni anno in termini strutturali. Spendiamo 100 milioni l'anno ovvero 1 miliardo ogni dieci anni, ma ci stanno una serie di cose su cui bisogna cercare di fare ordine ed efficientare e faremo tutto il nostro sforzo per arrivarci. Quando parlavo di sovvenzioni parlavo di questo, è evidente che per dare dei benefici all'utenza tu devi darti delle priorità strutturali.

SUL MODELLO FRANCESE

Noi abbiamo la Francia che ha aperto ad altri giochi ma ha fatto mettere a ogni gioco che veniva inserito un CIP che andava al'ippica. L'Italia ha detto io apro ad altri giochi e sacrifico l'ippica, cancello l'ippica perché questo è quello che sta accadendo in Italia inutile che ci nascondiamo. Il rischio è che se questi problemi non vengono affrontati l'ippica non può essere mantenuta in questa condizione, perché con la carenza di risorse tu non puoi avere una zavorra, devi avere un'opportunità. Il secondo elemento è la sfida, quella di immaginare una riorganizzazione del sistema delle scommesse e della gestione dell'ippica. I dati economici del settore francese dicono 700 milioni vanno allo Stato e due miliardi e trecento milioni restano all'ippica. Io non dico dobbiamo arrivare a quello, ma ci possiamo avvicinare a qualcosa di simile che permetta all'ippica di avere quei risultati in termini di immagine e di avere anche un ritorno per i cittadini, oppure anche un pareggio. L'importante è avere le risorse sufficienti.

IMMAGINE DELL'IPPICA

Facciamo l'esempio di Verona, chi è stato allo stand di Verona rispetto agli altri anni avrà notato qualche differenza. La presenza a Fieracavalli di Varenne è già un evento suggestivo, il coinvolgimento dei nostri atleti a cavallo o driver, abbiamo fatto Goccia d'Oro. Abbiamo biosgno di una serie di eventi che creino anche il mito di alcune persone come abbiamo vissuto nel tennis ad esempio, vedi Sinner che quando vince tutti parlano di tennis. L'altra cosa è quella del G7 che ho annunciato oggi, cominceremo a lavorarci fin da subito con i nostri colleghi ministri. Fare un gran premio legato al G7 significa che l'ippica italiana parla direttamente col tetto del mondo quindi questo è il livello di percezione ovviamente con la diretta RAI, ovviamente con la compartecipazione anche degli sponsor privati che devono essere di attrattiva perchè se l'ippica viene vista negativamente un'azienda non ci investe. Non ci investono quelle di settore ma non ci investe neppure l'Eni o qualsiasi altra marca. Le sponsorizzazioni porterebbero un salto di qualità in termini di risorse disponibili per l'Ippica enorme, ma devi far percepire l'ippica come un fatto positivo.

CAPANNELLE

Quando uno va a Capannelle l'immagine che io ho delle tribune reali, con le piante dentro, con l'acqua che ci cola, col rischio di crollo… occorre ristrutturare. Ho scritto tre lettere al Sindaco pregandolo di risponderci, cosa che non ha fatto. Noi abbiamo bisogno di un soggetto regolare. Decidete voi. Non è che io posso entrare nella gestione dell'ippodromo, sono disposto pure a prenderlo in gestione ma si dica che non lo volete più voi come Comune. Noi abbiamo le risorse, siamo pronti a darle ma ci devono dire "il gestore è questo e il soggetto è quest’altro": quello che ha fatto il sindaco di Napoli Manfredi che stava nella stessa condizione a Napoli e ci ha indicato il da farsi per un anno. Quello che possiamo fare è dire non ci spaventa di dire al Comune assumiti la responsabilità di risolvere il problema, se dobbiamo fare un anno di stop caricandoci noi i lavoratori, lo trovo il modo, quindi non li mando per strada e me li ritrovo qua sotto, perché con i soldi che noi spendiamo per l'ippica abbiamo possibilità di creare un indotto per assumerli tutti.”