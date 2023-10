Ippica: sabato a Capannelle le aste dei trottatori, domenica il Derby

"Un'asta che sarà anche una festa e una festa che sarà anche un'asta. L'Anact, Associazione Nazionale Allevatori del Cavallo Trottatore sabato 7 ottobre tornerà ad organizzare quello che è stato per anni l'appuntamento immancabile del trotto italiano. Nella splendida cornice dell' Ippodromo delle Capannelle alla vigilia del Derby, si ripeterà il rito della licitazione, delle offerte sul filo del rasoio, dell' attesa di quel colpo di martello che arriva annunciato dalla magica formula per la prima, per la seconda, per la....terza : Aggiudicato!. Dalle ore 17.30 oltre cento puledri delle migliori genealogie, prodotti da quegli allevatori italiani oggi capaci più che mai di sfornare quei campioni, che conquistano il mondo a suon di imprese e successi. L' Asta Anact sarà anche un evento conviviale, aperto a tutti con ingresso libero, in cui gli ippici e non, saranno accolti e potranno ammirare i cavalli e magari acquistare a buon mercato il futuro Varenne. Non a caso il trailer video promozionale prodotto per l'occasione ha come titolo "Asta Anact, l'Asta del Sogno Possibile". Lo scrive su Facebook, il Presidente dell'Anact, Roberto Toniatti.