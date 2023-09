Ippica: Sabato Made In Italy protagonista nell’international Trot di New York

“Quella dell’International Trot, la prova da un milione di dollari che sabato sera si disputerà all’ippodromo dello Yonkers è una storia che parte da lontano, da un passato in cui l’italia doveva rincorrere, e che arriva ai giorni d’oggi in cui due grandi cavalli nati in Italia correranno addirittura per vincere una corsa leggendaria.

Era il 1959 e negli Usa fu stata creata una corsa milionaria, la volontà degli organizzatori era allora ed è sempre la stessa, ovvero quella di invitare i cavalli più rappresentativi per ogni nazione e creare una vero Campionato del Mondo del trotto. L’esperimento è riuscito sin dagli inizi, e negli anni ci sono state sfide memorabili dove per la verità i cavalli americani hanno quasi sempre dettato legge alternandosi con alcuni grandissimi fuoriclasse francesi o svedesi. L’Italia per i primi trent’anni è stata un’attrice non protagonista. Il nostro patrimonio genetico non infatti era progredito come nelle altre nazioni in quanto gli operatori ippici italiani, per molti anni, erano rimasti legati a linee di sangue antiche, restii a fare investimenti importanti e incrociare con linee più moderne. Il grandissimo Delfo fu il primo italiano nel lontano 1977 a vincere la corsa. Considerato un fulmine a ciel sereno. Tanto che si è dovuto aspettare una quarantina di anni prima di rivedere un altro italiano vincere, Twister Bi il più rappresentativo figlio di Varenne.

Nel 2021 un altro italiano, Zacon Gio, un altro italiano, è riuscito a ripetere l’impresa, dimostrando così che il "gap" genealogico tra l'Italia e il resto del mondo si è assottigliato se non colmato del tutto.. Evidentemente gli sforzi di alcuni ispirati operatori ippici italiani hanno dato i loro frutti. Dagli anni ottanta in poi, infatti, sono stati importati con grande sforzo economico e investimenti a lungo termine, molti stalloni e fattrici dal resto del mondo dall' indiscutibile patrimonio genetico. Non c’è quindi da meravigliarsi se quest'anno alla grande corsa parteciperanno addirittura due esponenti del trotto italiano, Bengurion Jet e Vivid Wise As. Una versa eccezione, che avrebbe potuto diventare addirittura storica, poiché i cavalli italiani invitati erano tre, ma il team di Alrajah One, ha optato per altri impegni. Ciò certifica come, l'allevamento da trotto Italiano è da considerarsi oggi una super potenza mondiale e la corsa di sabato, in cui i nostri hanno peraltro buone chance di vittoria, è solo la dimostrazione più eclatante di un movimento oggi capace di vittorie prestigiose. Successi fino a pochi anni fa impensabili che i nostri cavalli tutti i giorni riportano su tutte le piste del mondo, e che rappresentano un vero fiore all’occhiello del Made In Italy da esportazione”. Lo scrive sulla pagina Facebook dell’Anact( Associazione Nazionale allevatori Cavalli trotto), il Presidente Roberto Toniatti.