Ippica. Sottosegretario La Pietra, 140° Derby di Capannelle occasione per il rilancio dell’ippica italiana

"Il 140° Derby di Capannelle è lo scenario ideale per il rilancio dell'ippica italiana. Con il ministro Lollobrigida abbiamo voluto essere presenti, con piacere ed orgoglio, a questa splendida giornata di sport dedicata all'ippica, così come avvenuto recentemente ad Agnano. Abbiamo fantastiche scuderie, ottimi fantini e cavalli, quindi non c'è motivo per essere secondi a nessuno. Il Governo vuole che questo splendido sport torni ad attirare pubblico come in passato e come avviene tutt'ora all'estero. Non abbiamo la bacchetta magica, ma stiamo lavorando ad una riorganizzazione del settore anche dal punto di vista tecnico e pratico, vedi la puntualità dei pagamenti alle società ippiche, per i quali vogliamo anche accorciare i tempi e a breve avremo anche il nome del direttore della neonata direzione ippica del Masaf. I presupposti per fare bene ci sono e siamo determinati a riportare ai fasti che merita l'ippica italiana".

È quanto dichiara il sottosegretario Masaf, sen. Patrizio La Pietra.