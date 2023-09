Ippica, sottosegretario La Pietra, entusiasmante giornata di sport a Merano

“Entusiasmante giornata di sport all’ippodromo di Merano dove ho avuto l’onore di premiare il fantino Felix De Giles, vincitore dell’84esima edizione del Gran Premio di Merano, in sella allo splendido First of all. Un appuntamento con una tradizione molto antica in grado di attirare appassionati italiani e internazionali, accorsi per partecipare a un evento che, per passione e presenze in tribuna, conferma la grande attenzione che ruota intorno all’ippica italiana. Un’ulteriore dimostrazione di quanto sia giusto e doveroso impegnarsi, istituzioni e protagonisti del settore, per far crescere l’ippica e riportarla ai fasti che merita”. E’ quanto dichiara il sottosegretario al Masaf, senatore Patrizio La Pietra.