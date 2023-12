Ippica. Sottosegretario La Pietra, pubblicato il decreto di riconoscimento delle società di corse per l’anno 2024.

Pubblicato dal Masaf il decreto di riconoscimento delle società di corse per l'anno 2024, ora all’attenzione dei competenti organi di controllo per il proseguio dell’iter.

Il sottosegretario La Pietra ha così commentato questo passaggio fondamentale per stilare i calendari delle corse e consentire ai soggetti interessati una adeguata programmazione:

“il riconoscimento delle società di corse, tutt’ora in fase di registrazione, è il presupposto necessario per la convenzione, la programmazione del calendario corse, le cui ipotesi sono allo studio della competente direzione generale e per l’accettazione delle scommesse all’interno degli ippodromi, una volta che il decreto di riconoscimento sarà notificato dallo stesso ministero alla agenzia delle dogane e dei monopoli. Ad oggi rimaniamo in attesa della definizione delle assegnazioni per Roma dal Comune, che occorre ricordare ne ha la competenza esclusiva, per completare il quadro nazionale. Riguardo all’ippodromo di Roma, nel riconoscerne il valore storico per il settore, auspichiamo che il Comune risolva la questione celermente, anche per il dovuto rispetto e la tutela dei lavoratori delle rispettive strutture”.