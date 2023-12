Ippica, stagione salva a Capannelle: Comune Roma concede a Hyppogroup custodia con gestione per un anno

Si è concluso positivamente l'incontro tra il Comune di Roma e Hippogroup Roma Capannelle Srl, per il futuro dell'ippodromo del sud della Capitale. Il Campidoglio lascerà in custodia e gestione dell'attività ippica a Hippogroup per un altro anno, in attesa di emanare la nuova concessione.

Questo consente di salvare anche le gare che sarebbero dovute essere ospitate nell'ippodromo, in attesa del varo del calendario, tanto che il Masaf, con il sottosegretario Patrizio La Pietra, si è impegnato a non rimodulare le gare in altri ippodromi. Vista la situazione potrebbero venire rilocate solo alcune gare, comunque minori, di gennaio.