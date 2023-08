Ippica: Toniatti (Anact), a Malmoe storico podio azzurro

“Notte magica all’ippodromo di Malmoe in Svezia per il trotto italiano. Nelle 12 corse in programma di martedi scorso, in cui gareggiavano i migliori cavalli provenienti da ogni parte del mondo, l’Italia è stata capace di vincere 4 volte. Nel Memorial l’Hugo Abergs, l’Italiano Vivid Wise As è straordinariamente giunto secondo, consolidando così il suo ruolo di capofila nella classifica d’Elite dell’Uet (Unione Europea del trotto), un circuito riservato ai migliori trottatori in attività. Ma il risultato più importante per il trotto made in italy è quello conseguito nella Breeders Course, evento di selezione per i cavalli giovani di tre anni, che ha visto dominare e vincere la gara Ester degli Dei, allevata da Tommaso Cavalli, figlio dello stilista Roberto. Nel podio tutto azzurro Eros Jet, allevato dal presidente Anact Roberto Toniatti, comproprietario di Eros con Gaetano e Guglielmo Micciché che ha piazzato al quinto posto anche Emma Jet. Al terzo posto è giunto Everything Bi della pluridecorata Scuderia veneta Biasuzzi. Queste serate - afferma Roberto Toniatti, presidente dell’Anact - sono destinate a passare alla storia di questo sport che grazie all’impegno di questo governo, già dimostrato in questi primi mesi di legislatura, saprà raggiungere nuovamente il punto più alto di una storia centenaria ricca di altissima professionalità e cavalli magnifici, vincitori insieme ai nostri grandi driver dei trofei più importanti del mondo.