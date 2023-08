Ippica, un esterno in corsa per la Direzione generale Masaf. Remo Chiodi che viene dalla PCM

Da quanto apprende AGRICOLAE potrebbe essere un esterno in pole position per ricoprire il ruolo di direttore generale della nuova direzione dell'Ippica istituita dal decreto Masaf. che potrebbe 'scavalcare' così - per competenze - gli interni che hanno presentato domanda tramite interpello.

Remo Chiodi, dirigente di II fascia della Presidenza del Consiglio dal 2020 assegnato al Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica DIPE (dove ricopre l'incarico di coordinatore del Servizio III- Servizi di pubblica utilità in concessione - dell'Ufficio II - Investimenti infrastrutturali), da quanto apprende AGRICOLAE, ha presentato interpello il 13 luglio infatti al fine di candidarsi a ricoprire l'incarico di Direttore della Direzione generale per l'ippica.

Chiodi ha un'esperienza professionale anche in ambito del Corpo del Genio dell'Aeronautica Militare dal 2003 al 2020 da ufficiale in incarichi prevalentemente legati alla programmazione, progettazione, esecuzione, gestione e monitoraggio di opere pubbliche in Italia e all'estero.