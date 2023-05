Ismea al Macfrut 2023

Il 3 maggio alle 12.30 conferenza stampa di lancio della campagna di promozione sulla frutta in guscio targata MASAF-ISMEA.

Il 4 maggio alle 10.00 workshop “La comunicazione di successo dell’ortofrutta italiana DOP IGP”

Riflettori accesi sulla frutta in guscio e sulle Ig ortofrutticole in questa edizione del Macfrut: nocciole, noci, castagne, mandorle, pistacchi, carrube ma anche alcune delle eccellenze a marchio DOP e IGP del settore sono infatti oggetto di una serie di iniziative di promozione e informazione, che animeranno le giornate di fiera nello spazio espositivo riservato al Ministero dell’agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste e a ISMEA.

Si parte il 3 maggio con la Conferenza stampa di lancio della Campagna di promozione dei prodotti della filiera della Frutta in guscio, prevista alle ore 12.30 presso il padiglione D5 stand 027-067. Nel corso della conferenza, che prevede la partecipazione anche del Sottosegretario di Stato MASAF Luigi D’Eramo e del celebre nutrizionista Giorgio Calabrese, verrà inquadrato il ruolo economico della filiera, chiariti gli obiettivi e le azioni della campagna e presentate le creatività che personalizzano anche gli stand dei rappresentanti dei prodotti ospitati all’interno dello spazio espositivo ISMEA-MASAF.

In coda alla conferenza è previsto uno showcooking con degustazione di preparazioni dolciarie a base di nocciole, noci, castagne, mandorle, pistacchi e carrube condotta dal giovane pasticcere influencer Luca Perego, in arte LuCake (oltre 540 mila follower su Instagram, tra i 100 under 30 più influenti secondo Forbes nella categoria Social media).

Ma non solo frutta in guscio, il nutrito calendario di degustazioni guidate, showcooking e masterclass coinvolgerà anche alcune produzioni ortofrutticole a indicazione geografica come la Mela della Val di Non, la Mela dell’Alto Adige, l’Arancia Rossa di Sicilia, l’Arancia di Ribera, la Patata della Sila, la Patata di Bologna e la Cipolla Rossa di Tropea. I rappresentanti dei rispettivi consorzi racconteranno il 4 maggio alle ore 10.00 nell’ambito del workshop “La comunicazione di successo dell’ortofrutta italiana DOP IGP”, organizzato dalla Rete Rurale Nazionale, le loro best practices nelle attività di promozione e comunicazione.

Il seminario offrirà l’occasione per fornire una fotografia sulle dimensioni i trend e le prospettive del comparto e per conoscere alcuni dei progetti di comunicazione di prodotti ortofrutticoli a IG che hanno avuto un riscontro positivo sul posizionamento e sull’ampliamento del mercato. Interverranno Patrizio Giacomo La Pietra - Sottosegretario di Stato MASAF, Fabio Del Bravo - ISMEA, Andrea Fedrizzi - Consorzio di Tutela della DOP Mela Val di Non, Silvia Sitta - Consorzio di Tutela Patata Bologna DOP, Gerardo Diana - Consorzio di Tutela Arancia Rossa di Sicilia IGP, Hannes Tauber - Consorzio Mela Alto Adige IGP, Giuseppe Laria - Consorzio di Tutela Cipolla Rossa di Tropea Calabria, Pietro Tarasi - Consorzio di Tutela della Patata della Sila IGP.