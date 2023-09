Ismea, la nuova architettura della gestione del rischio nel Piano Strategico della PAC 2023-2027

Mercoledì 20 settembre 2023 alle ore 10 a Roma presso la Domus Australia in via Cernaia 14/B, si terrà il Convegno "La "nuova architettura della gestione del rischio nel Piano Strategico della PAC 2023-2027" organizzato dal Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste con il supporto dell' ISMEA e dell'AGEA.

Durante l'evento sarà presentata l'architettura di gestione del rischio nel nuovo periodo di programmazione, articolata su più livelli e di cui l'Italia è capofila in ambito europeo, in quanto ha previsto l'integrazione tra il Fondo AgriCat contro i rischi catastrofali, le assicurazioni agricole agevolate e i fondi di mutualizzazione privati, cofinanziati dall' UE e dall'Italia.

Tali interventi, come anche il recente caso dell'alluvione in Emilia-Romagna Marche e Toscana dimostra, richiedono un costante sforzo di armonizzazione delle azioni operative messe in campo dai vari attori istituzionali coinvolti a livello nazionale e regionale , a partire dalle ulteriori misure previste dai complementi di programmazione del Piano Strategico della PAC 2023-2027.