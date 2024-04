Ismea. Lollobrigida, bene insediamento Cda. Istituto fondamentale per rilancio agricoltura

“Auguri di buon lavoro a tutto il Consiglio di amministrazione Ismea insediato oggi, al neopresidente, Livio Proietti, all’Avv. Gaia Morelli e all’Assessore all’agricoltura della Regione Lombardia, Alessandro Beduschi. Le mie congratulazioni anche a Maria Chiara Zaganelli, riconfermata Direttore Generale. L’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare è un'agenzia strategica per la nostra agricoltura e per tutto il settore agroalimentare italiano. Insieme con il presidente Proietti, che ha guidato l’agenzia in questi mesi nel ruolo di commissario straordinario, con Maria Chiara Zaganelli e tutto il Cda, continueremo a lavorare in sinergia per rafforzare ulteriormente il ruolo e i servizi di questo Istituto, tra i quali trovano posto i servizi informativi, assicurativi e finanziari, fondamentali per favorire la competitività delle aziende. Un lavoro prezioso, portato avanti da tutto il personale ISMEA, a cui vanno i miei complimenti. Oggi viene portato a compimento il processo di riorganizzazione che avevo auspicato per rilanciare ed esaltare il ruolo di ISMEA di fronte alle sfide future”. Così il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida.