Appuntamento con il Bio, Lollobrigida: strategico per sostenibilità economica e ambientale. Masaf impegnato in valorizzazione e sostegno settore

“Il biologico è un elemento portante di una strategia che vede la sostenibilità ambientale viaggiare in parallelo con la sostenibilità produttiva, tenendo conto dell’equilibrio sociale.”

Così il ministro Masaf Francesco Lollobrigida nel corso del suo intervento nel convegno organizzato da Ismea sul biologico.

“Abbiamo verificato nel tempo, e in particolare in Italia, una crescita dell’attenzione verso questo comparto. Dobbiamo valorizzare questa filiera e sostenerla in termini economici e culturali. Occorre valorizzare il legame tra territorio e cibo attraverso un modello che dia sempre più importanza al lavoro e alla qualità. Proprio la qualità è elemento cardine che contraddistingue il nostro modello di alimentazione.

L’eccellenza italiana consiste proprio nell’aver valorizzato questo elemento, che però viene messo in discussioni da sistemi di etichettatura che sono condizionanti e non informativi. In alcuni sistemi della grande distribuzione oggi il biologico viene considerato un elemento indifferente alla qualità del prodotto. Penso al Nutriscore per il quale il bio è un elemento non utile a determinare il valore del prodotto.

Dobbiamo incentivare il biologico che garantisce sostenibilità ambientale e tutelare la redditività garantendo una comunicazione esatta.

C’è poi chi ottiene la certificazione biologica pur non avendone i requisiti e non seguendo le norme, ma i nostri ispettori dell’Icqrf lavorano costantemente per reprimere le frodi.

L’impegno del ministero è costante per far crescere e sviluppare il biologico.