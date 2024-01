Istat, a dicembre scende inflazione ma accelerano prezzi comparto alimentare

Secondo le stime preliminari, nel mese di dicembre 202 3 l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, aumenta dello 0, 2 % su base mensile e dell o 0 ,6 % su base annua ( da +0,7 % del mese precedente).

■ In media, nel 202 3 i prezzi al consumo registrano una crescita del 5,7 % ( +8,1 % n el 202 2 ). A l netto degli energetici e degli alimentari freschi (l’ “inflazione di fondo” ) , i prez zi al consumo crescono del 5,1 % ( +3 ,8 % nell’anno precedente) e al netto dei soli energetici del 5,3 % ( +4,1% nel 2022 ).

■ Il rallentamento su base tendenziale dell’inflazione è dovut o prevalentemente ai prezzi dei Beni energetici regolamentati ( che accentuano la loro flessione da -34,9% a - 41,7 %) , a quelli dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (da +4,6 % a + 3,6 %) e dei B eni alimentari lavorati (da + 5,8 % a + 5 ,0 %) ; per contro, un sostegno alla dinamica dell’inflazione deriva dall ’attenuarsi del calo dei prezzi degli Energetici non regolamentati (da -22,5 % a -21,1 %) e dall’accelerazione di quelli dei Beni alimentari non lavorati (da + 5,6 % a + 7,0%).

■ N el mese di dicembre l ’“inflazione di fondo”, al netto degli energeti ci e degli alimentari freschi, decelera da +3,6% a +3,1 % e quella al netto dei soli beni energetici da +3,6% a +3,4 %.

■ I prezzi dei Beni alimentari, per la cura della casa e della persona rallentano lievemente su base tendenziale da + 5,4 % a + 5,3 %, come anche quelli dei prodotti ad alta frequenza d’acquisto (da +4,6 % di novembre a +4,4 % ).

■ L’ aumento congiunturale dell’indice generale è dovuto , per lo più, alla crescita dei prezzi dei Servizi relativi ai trasporti (+ 1,4 % anche a causa di fattori stagionali ) , dei Beni alimentari non lavorati (+0,7%) e dei Beni durevoli e non durevoli (entrambi +0,5%) ; gli effetti di questi aumenti sono stati solo in parte compensat i dalla diminuzione dei prezzi de gli Energ etici, sia regolamentati (-3, 5%) sia non regolamentati (-2,1 %).

■ In base al le stime preliminari, l’indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) aumenta dello 0, 2 % su base mensile e del lo 0,5 % su base annua ( da + 0 ,6% di novembre). Nel 2023 l a variazione media annua del l’IPCA è pari a +5,9 % ( +8,7 % nel 202 2 ).

Il commento