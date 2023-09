Istituti agrari, Lollobrigida: centrali per crescere generazioni di eccellenze e garantire lavoro di qualità. Lavoriamo a interscambi culturali con paesi in via di sviluppo. VIDEO

“Vogliamo mettere al centro di uno sviluppo virtuoso gli istituti agrari, insieme agli alberghieri e ai nautici perché rappresentano quel mondo della produzione che per noi è essenziale, facendo crescere generazioni di eccellenze e dando prospettive occupazionali importanti.”

Così il ministro Francesco Lollobrigida in occasione dell’apertura dell’anno all’Istituto tecnico agrario Garibaldi di Roma.

“Spero poi che vorrete aderire alle iniziative di coinvolgimento diretto, come accaduto anche lo scorso anno con alcuni istituti alberghieri e agrari che hanno partecipato a Vinitaly o ad altri eventi. È importante perché ciò permette ai ragazzi di conoscere bravi imprenditori e il mondo della produzione e della trasformazione di qualità.

Stiamo poi immaginando dei progetti con la cooperazione e che speriamo di poter mettere in campo. Penso a degli interscambi culturali coi paesi in via di sviluppo per dare una mano a chi è più indietro di noi in termini tecnologici e permettere a quei ragazzi di imparare in Italia l’elemento della qualità. Noi siamo il paese della qualità e dobbiamo preservare e valorizzare questo aspetto. Dobbiamo garantire a tutti non solo cibo, ma buon cibo e non solo per i ricchi.”