Italia Ortofrutta e le sue Op di frutta in guscio al Sigep 24

Dal 20 al 24 gennaio Italia Ortofrutta – Unione Nazionale sarà presente alla manifestazione fieristica “SIGEP” di Rimini, con un proprio spazio espositivo presso il padiglione A3 - stand 129, ubicato nell’ambito di una collettiva ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare) – MASAF (Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste).

La fiera SIGEP, giunta alla 45ª edizione, è l’appuntamento professionale più importante al mondo, dedicato al gelato artigianale, alla pasticceria e all’arte del dolce.

Nove le Organizzazioni dei Produttori associate all’Unione ed aderenti l’iniziativa: AGRINOLA, AGRIVERDE, A.O.A., C.P.N., CO.PRO.N.T., ORTOFRUTTA SOL SUD, SICILIA IN GUSCIO, TERRA ORTI e TERREMERSE.

Particolarmente rappresentative del nostro territorio nazionale e della filiera della frutta in guscio (nocciole, mandorle, noci, pistacchi, castagne e carrubo), le OO.PP. partecipanti alla collettiva proporranno ciascuna i propri prodotti, da sempre sinonimo di buona qualità e di italianità, parteciperanno a workshop tematici nello spazio “talk” dello stand e metteranno i propri prodotti a disposizione dei maestri pasticceri di fama internazionale che, in un’area dello stand appositamente dedicata,

incontrare le nuove realtà produttive che intendono avvicinarsi alla nostra Unione e far conoscere l’ampia gamma di servizi sviluppati dalla nostra organizzazione a supporto delle OP ed anche per confrontarci con gli operatori del settore.

“Crediamo - dichiara Vincenzo Falconi – Direttore di Italia Ortofrutta Unione Nazionale - che questa nostra partecipazione al SIGEP di concerto con l’ISMEA ed il MASAF, pur non essendo una fiera dedicata specificamente al comparto ortofrutticolo, rappresentiun’importante occasione di business per le Organizzazioni dei Produttori di frutta a guscio e dimostri le loro capacità di avere relazioni commerciali dirette con le imprese della trasformazione della frutta in guscio.

La valorizzazione della “Campagna di promozione per le varietà italiane di frutta a guscio”, patrocinata dal MASAF ed affidata ad ISMEA, prosegue Falconi, è un importante segnale di rilancio di cui la frutta in guscio italiana ha bisogno”.

“La presenza di Italia Ortofrutta al SIGEP a supporto della promozione della frutta in guscio e della campagna dell’ISMEA e del MASAF dal payoff significativo “Dentro c’è l’Italia” ha il valore profondo di contribuire concretamente ad incentivare un segmento del mercato ortofrutticolo che oggi in Italia non riesce a far fronte alla domanda interna. - dichiara Gennaro Velardo – Presidente dell’Unione - Nocciole, noci, pistacchi, castagne, mandorle e altra frutta a guscio anche a marchio DOP/IGP è riconosciuta dal consumatore per l’importante valore nutrizionale e sempre più richiesta dall’industria dolciaria made in Italy. La nostra eccellenza però non basta: attualmente l’import di tali prodotti supera l’export di 700 milioni di euro secondo i dati ISMEA. Il potenziale produttivo nazionale deve essere dunque fortemente incentivato con progetti congiunti delle istituzioni e degli operatori tutti. Italia Ortofrutta al SIGEP è in tal senso anche l’assunzione di impegno. - conclude Gennaro Velardo – Presidente dell’Unione”.