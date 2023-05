Italia Ortofrutta, Falconi: Serve una pax nella filiera tra consumatori e produttori. VIDEOINTERVISTA

“E' stato un momento di confronto molto importante: siamo partiti da questo nuovo ruolo che ha l'agricoltura, questa nuova percezione di cui abbiamo parlato, e abbiamo individuato la necessità di tradurla in spinta politica per risolvere delle criticità che ci abbiamo da diversi anni. Prima di tutto dobbiamo ridare valore al prodotto ortofrutticolo: se non abbiamo valore non possiamo ottimizzare la filiera. Altro tema: è necessario un rilancio dei consumi soprattutto verso i giovani i consumatori, affinché torniamo a consumare il giusto livello di ortofrutta. Dobbiamo creare una “pax” nella filiera perché non c'è una contrapposizione tra produttori e consumatori: siamo tutti sulla stessa barca, dobbiamo tutti guadagnare vivere e non c'è un contrasto tra il potere di acquisto del consumatore e il produttore che aggrava le condizioni del consumatore: sono queste le cose da fare".

Così ad AGRICOLAE Vincenzo Falconi, direttore di Italia Ortofrutta, in occasione della 54a

Assemblea Annuale di Italia Ortofrutta, l’Unione Nazionale delle Organizzazioni dei Produttori del

settore ortofrutticolo, organizzata a Roma.

"Abbiamo dimostrato che il settore è in grado di dare lavoro, sia qualificato ma anche lavoro a livello di manodopera, e risposte occupazionali anche per gli immigrati. Dobbiamo continuare, e c'è un clima di cauto ottimismo: sembra che le difficoltà per la riduzione degli agrofarmaci siano state stoppate. Non possiamo fare a meno né della plastica né dei fitofarmaci. Chiaramente vanno usati nelle giuste quantità, smaltiti in modo corretto. Ma noi questo abbiamo sempre fatto e continueremo a impegnarci a farlo”.