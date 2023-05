Italia Ortofrutta, Lollobrigida: Avevamo puntato su certezze che tali non erano. Ora abbiamo nuove consapevolezze

“Vorrei provarvi a trasmettere un sano ottimismo”.

Così il ministro dell'Agricoltura Lollobrigida ha aperto il suo intervento in apertura dell'evento organizzato da Italia Ortofrutta a Roma.

“L'ottimismo nasce dalla consapevolezza che si sta diffondendo in Europa, per la quale si è capito che far smettere di coltivare gli agricoltori, di allevare gli allevatori e di pescare i pescatori non è un buon modello da applicare. E per fortuna lo stiamo superando, anche grazie alla fermezza di alcuni paesi tra cui l'Italia. Anche perché” - ha proseguito il ministro - “la storia ci insegna che avevamo puntato su alcune certezze che certe non erano.

Parlo della pandemia, ad esempio: ci sono eventi che costringono ad affrontare realtà mai vissute prima, almeno dalle nostre generazioni. Come è successo anche con la questione energetica: avevamo deciso di smettere di produrre energia perchè ci conveniva comprarla dove costava di meno, poi è scoppiata la Russia ha aggredito l'Ucraina e ci siamo ritrovati in ginocchio.

Abbiamo smesso, decenni fa, di fare ricerca. Altro errore: tutte scelte che ci hanno portato ad approvvigionarci pagando ed arricchendo dei nostri concorrenti. Adesso, come dicevo, abbiamo a disposizione altre consapevolezze, che ci permettono di cambiare approccio e modello di azione. Da adesso possiamo ricominciare ad investire su tutto quello che ci garantisce indipendenza e sovranità alimentare che non è chiusura. Tutt'altro: noi vogliamo incrementare il nostro export, ma prima è necessaria una posizione difensiva.

Dobbiamo tutelare i nostri settori produttivi, metterli al centro del dibattito e del dialogo. Agricoltura, allevamento, pesca sono centrali e molto importanti, sia in funzione economica che in funzione di una indipendenza, anche in chiave europea. Anche perchè le scelte fatte in Europa a volte sono apparse folli. Quando parliamo di agrofarmaci, ad esempio, siamo tutti d'accordo nel dire che abolirli sarebbe una cosa bella: ma non è un problema che si possa risolvere da un palazzo a Bruxelles.

Per superare gli agrofarmaci, che oggi sono necessari per affrontare determinate questioni, bisogna investire in ricerca. Ma nel frattempo noi non possiamo sacrificare il nostro settore produttivo ad un approccio ideologico, che fissa scadenze “lineari” senza tener conto delle esigenze di chi lavora. Perché poi avviene che i produttori smettono di produrre perché vincolati da regolamenti illogici, e la gente va ad acquistare gli stessi prodotti da paesi che magari utilizzano il triplo della quantità di agrofarmaci che viene utilizzata qui.

Noi dobbiamo tutelare le nostre imprese e lo abbiamo iniziato a fare, ma allo stesso tempo dobbiamo aggiornarci sul fronte della ricerca e dell'innovazione, e sul fronte della logistica. Siamo indietro, anche per scelte errate effettuate in passato e volte a tutelare il singolo territorio. Noi dobbiamo invece ragionare come sistema omogeneo, in modo tale da essere in grado di affrontare la concorrenza che arriva dagli altri paesi. Siamo un hub naturale nel Mediterraneo: dovrebbe essere un punto di forza, ed invece noi ne subiamo solo gli effetti negativi, come l'immigrazione clandestina.

Dovremmo esaltare il nostro vantaggio strategico che deriva dalla nostra posizione geografica: noi invece ci siamo penalizzati con scelte sbagliate: penso al trasporto ferroviario, depotenziato negli anni novanta e negli anni duemila inseguendo il pareggio di bilancio. Parliamo di un servizio pubblico che deve inseguire un obiettivo, poi se c'è anche il pareggio di bilancio è meglio: ma il fine deve essere quello di creare un sistema che consenta alle merci di viaggiare in fretta.

Ecco poi come si spiegano i dati, che vedono il settore ortofrutticolo indietro rispetto a quello spagnolo: in Spagna hanno ottimizzato il sistema di traporto su ferro che gli permette di abbattere i costi, ed allora i mercati preferiscono andare ad acquistare lì. Stesso discorso sull'immigrazione: il lavoro dall'estero serve, le imprese chiedono manodopera. Ma i flussi devono essere gestiti, controllati: li abbiamo riorganizzati su base triennale, cercando di coinvolgere anche la forza lavoro interna. Combattendo con forza lo sfruttamento del lavoro ed il caporalato, che è un deterrente forte a cercare lavoro nel settore agricolo”.