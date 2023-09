Italia Ortofrutta torna a Madrid per Fruit Attraction 2023

ITALIA ORTOFRUTTA – l’Unione Nazionale delle Organizzazioni dei produttori ortofrutticoli - parteciperà alla XV edizione di Fruit Attraction, che si terrà a Madrid dal 03 al 05 ottobre 2023.

Lo spazio fieristico dedicato all’Unione Nazionale, che come di consueto sarà al fianco dell’Istituto per il Commercio Estero (ICE)con il quale condivide il comune obiettivo di “fare sistema”, sarà caratterizzato dalla presenza di dieci Organizzazioni dei Produttori: AGROLOGICA, A.O.A. (ASSOCIAZIONE ORTOFRUTTICOLTORI AGRO), AOP ARCADIA, APOC SALERNO, BIO SIKELIA, C.A.I (COOPERATIVA AGRICOLTORI IONICI), LAGNASCO GROUP, OPOA MARSIA, ORTOFRUTTICOLA JONICA e PONTINATURAche, assieme ad ITALIA ORTOFRUTTA, saranno presenti all’interno dell’ampia area ICE, situata nel padiglione 3 presso lo Stand 3C07.

Per Italia Ortofrutta la fiera Fruit Attraction di Madrid rappresenta un luogo ideale per incontrare i professionisti del settore, consolidare le sinergie commerciali già esistenti e dare il via a nuove opportunità di collaborazione e, in virtù di quanto suddetto, partecipa alla manifestazione madrilena sin dal 2013 con una propria collettiva in rappresentanza delle migliori realtà ortofrutticole italiane, scegliendo di essere sempre in prima linea per consolidare le esperienze positive degli anni precedenti, stimolare l’esportazione dei prodotti ortofrutticoli ed affiancare gli associati in occasione di un palcoscenico internazionale ed interessante quale la fiera ortofrutticola spagnola.

Presso lo stand 3C07, ubicato nel Padiglione 3, sarà presente il management di Italia Ortofrutta e il team operativo, a disposizione degli associati e del vasto pubblico internazionale, per presentare la vasta gamma di servizi che l’Unione offre alle Organizzazioni dei produttori ortofrutticoli italiani, rilanciare il comparto ed affermare, più in generale, la presenza delle Organizzazioni dei Produttori e del sistema ortofrutticolo italiano nel sistema ortofrutticolo mondiale presenziando ad uno dei principali momenti di incontro della produzione con i buyer della GDO mondiale.

Italia Ortofrutta vi aspetta dal 03 al 05 ottobre 2023 con le sue 10 OP all’interno della Collettiva ICE, presso il Padiglione 3, Stand 3C07.