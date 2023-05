Italia Ortofrutta, Velardo: Grave momento di crisi del settore, l’attenzione del Governo ci rende ottimisti VIDEOINTERVISTA

"Un momento importante per la nostra Unione oggi, avere la possibilità di un momento di incontro con il ministro. La sua presenza testimonia l'attenzione di questo Governo per le problematiche del mondo dell'ortofrutta, che vive un momento di crisi forse mai conosciuto in passato".

Così ad AGRICOLAE Gennaro Velardo, Presidente di Italia Ortofrutta, in occasione della 54a

Assemblea Annuale di Italia Ortofrutta, l’Unione Nazionale delle Organizzazioni dei Produttori del

settore ortofrutticolo, organizzata a Roma.

"Una serie di eventi che tutti quanti noi conosciamo e che hanno caratterizzato gli ultimi anni, portando ad un aumento dei costi di produzione. Un momento inflazionistico che porta automaticamente ad una riduzione dei consumi. Noi ci auguriamo con questa interlocuzione con le istituzioni sia fruttuosa: abbiamo riscontrato subito nel Governo, ma soprattutto nella persona del ministro - che poco dopo essersi insediato ha convocato il tavolo dell'ortofrutta confrontandosi con tutte le più grandi realtà di rappresentanza sia datoriale che delle organizzazioni dei produttori - , la volontà di costruire insieme qualcosa che dia delle risposte. Non è facile, è un momento eccezionale mai vissuto negli ultimi anni.

Quello che noi chiederemo al ministro è un'attenzione su alcuni temi, di cui già il Ministero già si è fatto portavoce. Mi riferisco alla riduzione dell'uso dei fitofarmaci e alla riduzione dell'uso dell'uso delle plastiche. Se poi vogliamo recuperare in competitività con altri Paesi sulla logistica penso che questo Governo, come ha già detto di voler fare, deve avere un'attenzione importante sul tema perché per raggiungere i mercati delle altre nazioni europee nostre competitor abbiamo oggi delle grosse difficoltà. Vorrei poi ricordare le difficoltà dei nostri produttori soprattutto dell'area dell'Emilia Romagna che oggi vivono un momento drammatico: molti produttori di quelle zone dovevano essere qui ma non sono riusciti a raggiungerci”