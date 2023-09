Italia-Slovacchia-Ucraina: tavola rotonda a Roma coi ministri Urso e Lancaric sul transito dei prodotti agricoli ucraini

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso è intervenuto alla tavola rotonda “Corridoio di solidarietà – Triangolo di cooperazione Italia-Slovacchia-Ucraina” organizzata oggi presso l’Ambasciata della Repubblica Slovacca a Roma con la collaborazione del Consolato Onorario della Repubblica Slovacca in Trieste: presenti il ministro dei Trasporti e delle Costruzioni slovacco, Pavol Lančarič, l’Ambasciatore dell'Ucraina in Italia, Yaroslav Melnik, rappresentanti del Ministero dell'Agricoltura della Repubblica Slovacca, della Regione Friuli Venezia Giulia, dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, della Rappresentanza della Commissione Europea in Italia e del WFP, World Food Programme, e di alcune aziende italiane e slovacche.

La tavola rotonda odierna è stata un’occasione di approfondimento e di confronto rispetto al tema del transito dei prodotti agricoli ucraini verso i paesi più sofferenti del mondo, per scongiurare l’acuirsi della crisi alimentare nel mondo causata dall’invasione russa in Ucraina. Oltre al ‘corridoio della solidarietà’ europeo, è stato approfondito il progetto del terminal intermodale per le merci di Horonda, cittadina ucraina alla frontiera con Slovacchia e Ungheria.

I lavori della tavola rotonda sono continuati con un dibattito tra gli esperti presenti, nel corso del quale sono state esaminate le possibilità di trasporto e infrastrutturali della Slovacchia, paese confinante con l'Ucraina, e dell'Italia come partner con il suo porto internazionale ad alta capacità di Trieste.