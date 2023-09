Italia vincente, Gardini: necessaria rivoluzione culturale su tema famiglia: noi la stiamo facendo

“La famiglia nel primo anno di governo Meloni”. Questo il tema di uno degli incontri proposti all’interno di “L’Italia vincente”, l’iniziativa diffusa proposta da Fratelli d’Italia e in corso di svolgimento oggi, per quanto riguarda il Veneto, a Monastier, in provincia di Treviso.

«Per troppi anni la famiglia è stata bistrattata, a volte quasi derisa. Era l’unico welfare che funzionava ma non ha avuto alcuno o pochissimo sostegno. Noi, invece, l’abbiamo riportata al centro del dibattito politico e ciò che abbiamo fatto è una rivoluzione culturale» ha affermato l’onorevole Elisabetta Gardini, componente della I commissione (affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni) e presidente della delegazione parlamentare italiana presso l’assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa.

«Abbiamo fatto quello che era possibile fare, mettendo nella prima legge di bilancio tutte le risorse che erano disponibili a favore di famiglie e imprese e confermando poi le opportunità della social card e degli sconti relativi all’energia. Molto è stato messo in campo ma faremo di più»

«Siamo stati fedeli a quanto promesso agli italiani un anno fa: la famiglia è stata messa al primo posto della nostra azione» ha affermato l’onorevole Maddalena Morgante, componente della XII Commissione (Affari Sociali). «Finalmente, grazie al Presidente del Consiglio, di Fratelli d’Italia e dell’intero governo, la famiglia è stata messa al centro dell’agenda politica nazionale e comincerà a esserlo poi anche a livello territoriale. Per la prima volta nella storia della nostra Repubblica, il ministero per la Famiglia ha assunto anche la parola “natalità” perché crediamo fortemente che dobbiamo ripartire dalla natalità. Siamo di fronte a una vera e propria crisi legata alla denatalità. Ecco, dobbiamo ripartire da qui perché famiglia e natalità vanno di pari passo: senza famiglia, senza figli, non c’è futuro e noi vogliamo ridare agli italiani la speranza che è bello essere genitori, un figlio non è un ostacolo ma un dono – e un aiuto – per la propria mamma, per il proprio papà, per la propria famiglia e per l’Italia intera».

Ha posto l’accento sul pianeta anziani l’onorevole Marina Marchetto Aliprandi, componente della Commissione per l’Infanzia e l’Adolescenza. «La famiglia, prima forma di società, è stata fin da subito al centro della nostra azione di governo, così come avevamo annunciato in campagna elettorale» ha evidenziato Marchetto Aliprandi. «Famiglia vuol dire, innanzitutto, condivisione tra generazioni e in questo senso credo che un’azione decisa, convinta, ad ampio raggio, vada attuata nei confronti degli anziani che costituiscono la radice delle nostre famiglie, un patrimonio importante che va valorizzato e non relegato da qualche parte: è necessario, tra anziani e giovani generazioni, uno scambio di saperi e di valori, uno scambio che è ricchezza per tutti. Tra le varie misure adottate, mi piace ricorda il Ddl Anziani, una misura che dà risposte concrete a 14 milioni di anziani, garantendo loro qualità di vita e offrendo loro la possibilità di assistenza all’interno della propria casa, luogo di cura e conforto».