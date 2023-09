Italia vincente, Lollobrigida: agricoltura e Masaf tornano al centro. Seminare oggi per il futuro di domani

Il ministro delle Politiche agricole Francesco Lollobrigida ringrazia tutta la classe dirigente del Veneto che ha consentito un percorso di lavoro e di rapporti con le associazioni di settore fondamentale per avere stimoli costanti e comprensione reciproca. E ricorda, dal palco di Italia Vincente, come sia sempre più "centrale e strategico il mondo agricolo e il mondo dell'allevamento e della pesca e anche il mondo legato allo sviluppo produttivo delle foreste.

"Siamo in una stagione molto versatile, nella quale sono finite tante certezze, in particolare riguardanti le filiere lunghe", spiega. E questo significa rischiare di pagare di più in futuro se non si fa ricerca e innovazione e "se non si investe su alcuni settori strategici".

Una stagione storica in cui ci si è trovati di fronte a prezzi del gas insostenibili e ad aumenti dei prezzi di produzione dei beni alimentari, problemi ai quali, spiega il ministro, "si è deciso di porre rimedio grazie al lavoro prezioso della nostra presidente Giorgia Meloni".

In questo contesto "l'Europa nel tempo ha investito più nel diminuire le produzioni che a investire e incentivarne". Settori che sono stati a lungo marginalizzati come fattori secondari per lo sviluppo di un Paese.

"E' scontato l'impegno ambientalista ed economico dei nostri allevatori e pescatori che hanno a cuore l'ambiente. Ma in parallelo si sarebbe dovuto investire sulla capacità di rendere sempre più sostenibile le produzioni Primarie".

E di fronte ad alcune consapevolezze rese chiare dalle crisi sanitarie ed economiche che si sono create negli ultimi anni, "occorre mettere di nuovo al centro il settore primario della produzione, e le catene alimentari, che ti permette di superare eventuali criticità provenienti da guerre che pensavamo lontane dalla nostra realtà".

"Per questo - spiega - fin dal primo momento il nostro governo ha cercato di rimettere al centro l'agricoltura".

"Siamo riusciti, se tutto va bene, ad aumentare il potenziale di spesa per circa 2 miliardi e mezzo di euro". Poi il ministro spiega come ci siano risorse importanti per l'acquisto di macchine agricole sostenibili e moderne. Come dopo nove anni si sia insediato il tavolo venatorio. Poi la carne sintetica, innovazione in agricoltura e visione strategica per cercare di affrontare temi di carattere emergenziale.

"Guardiamo al futuro considerando l'agricoltura moderna un asset prioritario", spiega ancora. "Oggi il ministero dell'Agricoltura non è l'ultimo dei ministeri ma è un ministero importante nell'azione politica di questo governo. Se il mondo dell'agricoltura avrà pazienza, credo che non potrà negare il nostro impegno nel tentativo di rimettere al centro le giuste strategie su larga scala: stiamo seminando oggi per il futuro di domani".

Per saperne di più:

Negli ultimi anni, con un accelerazione in tal senso con il governo Meloni, il ministero dell'Agricoltura - che fu anche del papà dell'attuale presidente della Repubblica, Bernardo Mattarella - è tornato ad avere il ruolo centrale del passato: dal dicastero delle Politiche agricole vengono 4 presidenti del Consiglio: Segni per due volte; Fanfani per 6 volte; Emilio Colombo, Giovanni Goria e Mariano Rumor per 5 volte. Fanfani è stato anche presidente della Nato. Mentre il ministro Mipaaf Natali è stato tre volte commissario Ue.

Il Masaf da sempre è uno dei ministeri considerati tecnicamente di terza fascia ma in realtà importante quasi come una prima fascia. Nato con Camillo Benso Conte di Cavour, nel 1929, sotto il governo Mussolini prendeva il nome di Ministero dell'agricoltura e delle foreste

Dalla nascita della Repubblica, il primo ministro dell'Agricoltura è stato Antonio Segni, nel 1946, poi due volte presidente del consiglio fino ad essere eletto presidente della Repubblica.

Amintore Fanfani (sei volte presidente del Consiglio e presidente della Nato)

Emilio Colombo (presidente del Consiglio e presidente del Parlamento Ue)

Mariano Rumor, (cinque volte presidente del Consiglio)

Lorenzo Natali, (tre volte commissario Ue)

Giovanni Goria, (presidente del Consiglio)

Il record di mandati lo ha avuto Giovanni Marcora: in totale sette, dal 1974 al 1980. Seguito da Antonio Segni, 5 mandati dal 1946 al 1951) e a quota 4 mandati Mariano Rumor (dal 1959 al 1963); Lorenzo Natali (dal 1970 al 1973); Filippo Maria Pandolfi, dal 1983 al 1988.

Poi Giuseppe Bartolomei, Paolo De Castro hanno fatto tre mandati.

Rocco Solomone, Giuseppe Medici, Emilio Colombo, Gianni Alemanno e Maurizio Martina hanno fatto due mandati.

In ordine cronologico.

Antonio Segni è stato ministro Mipaaf per cinque mandati:

De Gasperi II 14 luglio 1946 (dal 14 luglio 1946 al 2 febbraio 1947)

De Gasperi III 2 febbraio 1947 (dal 2 febbraio 1947 al 1º giugno 1947

De Gasperi IV (1º giugno 1947 al 24 maggio 1948)

De Gasperi V (dal 24 maggio 1948 al 28 gennaio 1950).

De Gasperi VI (dal 28 gennaio 1950 al 26 lugio 1951)

Rocco Solomone è stato ministro Mipaaf per due mandati

De Gasperi VIII (dal 16 luglio 1953 al 17 agosto 1953)

Pella (dal 17 agosto 1953 al 19 gennaio 1953)

Giuseppe Medici è stato ministro Mipaaf per due mandati

Fanfani 1 (19 gennaio 1954 al 10 febbraio 1954)

Scelba (dal 10 febbraio 1954 al 6 luglio 1955)

Emilio Colombo è stato ministro Mipaaf per due mandati

Segni 1 (dal 6 luglio 1955 al 20 maggio 1957)

Zoli (dal 20 maggio 1957 al 2 luglio 1958)

Mariano Rumor è stato ministro Mipaaf per 4 mandati

Segni 2 (dal 16 febbraio 1959 al 26 marzo 1960)

Tambroni (dal 26 marzo 1960 al 27 lugio 1960)

Fanfani 3 (dal 27 luglio 1960 al 22 febbraio 1962)

Fanfani 4 (dal 22 febbraio 1962 al 22 giugno 1963)

Bernardo Mattarella, padre di Sergio attuale presidente della Repubblica, dal 23 giugno 1963 al 5 dicembre dello stesso anno)

Lorenzo Natali è stato ministro Mipaaf per 4 mandati

Rumor 3 (dal 28 marzo 1970 al 6 agosto 1970)

Colombo (dal 6 agosto 1970 al 16 febbraio 1972)

Andreotti 1 (dal 18 febbraio 1972 al 26 giugno 1972)

Andreotti 2 (dal 26 giugno 1972 al 8 luglio 1973)

Giovanni Marcora è stato ministro Mipaaf per 7 mandati

Moro 4 (dal 23 novembre 1974 al 12 febbraio 1976)

Moro 5 (dal 12 febbraio 1976 al 30 luglio 1976)

Andreotti 3 (dal 30 luglio 1976 al 13 marzo 1978)

Andreotti 4 (dal 13 marzo 1978 al 21 marzo 1979)

Andreotti 5 ( dal 21 marzo 1979 al 5 agosto 1979)

Cossiga 1 (dal 5 agosto 1979 al 4 aprile 1980)

Cossiga 2 (dal 4 aprile 1980 al 18 ottobre 1980)

Giuseppe Bartolomei è stato ministro Mipaaf per 3 mandati

AntForlani (18 ottobre 1980 al 28 giugno 1981)

Spadolini 1 (dal 28 giugno 1981 al 23 agosto 1982)

Spadolini 2 (dal 23 agosto 1962 al 1 dicembre 1982)

Filippo Maria Pandolfi è stato ministro Mipaaf per 4 mandati

Craxi 1 (dal 4 agosto 1983 al 1 agosto 1986)

Craxi 2 (dal primo agosto 1986 al 18 aprile 1987)

Fanfani 6 (18 aprile 1987 al 29 luglio 1987)

Goria (dal 29 luglio 1987 al 13 aprile 1988)

Gianni Alemanno è stato ministro Mipaaf per due mandati

Berlusconi 2 (dall'11 giugno 2001 al 23 aprile 2005)

Berlusconi 3 ( dal 23 aprile 2005 al 17 maggio 2008)

Paolo De Castro è stato ministro Mipaaf per tre mandati

D'Alema 1 (dal 21 ottobre 1998 al 22 dicembre 1999)

D'Alema 2 8dal 22 dicembre 1999 al 26 aprile 2000)

Prodi 2 (dal 17 maggio 2006 al 8 maggio 2008)

Maurizio Martina è stato ministro Mipaaf per tre mandati

Renzi (dal 22 febbraio 2014 al 12 dicembre 2016)

Gentiloni (dal 12 dicembre 2016 al 13 marzo 2018)

Gian Marco Centinaio, (dal 1 giugno 2018 al 5 settembre 2019)

Teresa Bellanova (dal 5 settembre 2021 al 14 gennaio 2021)

Stefano Patuanelli (dal 13 febbraio 2021 al 22 ottobre 2022)

L'attuale ministro è Francesco Lollobrigida, in carica dal 22 ottobre 2022