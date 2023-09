Italia vincente, on. Caretta (FdI): gli amministratori locali al centro del territorio

"Sono molto soddisfatta di aver moderato il dibattito tra il Sottosegretario Mazzi e l'On. Padovani in un incontro dedicato ai territori e alla politica locale. Un'occasione per confrontarsi sulla sinergia vincente tra cultura e sviluppo per favorire il rilancio della nostra Italia. In un anno di governo sono molti i provvedimenti adottati e ancora di più le soluzioni messe in campo per affrontare le sfide del futuro, tutte accomunate dalla volontà di non perdere il contatto con la nostra comunità, che alla prova dei fatti è l'unico modo per non dimenticare noi stessi e continuare a tenere i veri interessi dei cittadini al centro della politica."