Italmopa, Munari: con “Molini a porte aperte” testimoniamo l’eccellenza del Made in Italy in questo settore. VIDEOINTERVISTA

“Molini a porte aperte” è la terza edizione di una giornata che abbiamo indetto per comunicare in maniera più trasparente possibile al consumatore finale in cosa consiste l’attività dei molini, di cui molti parlano, molti non mugnai parlano ma di cui si conosce poco. Quindi apriamo le nostre porte, facciamo vedere come si organizza la produzione della farina e come si organizzano i controlli sul grano, sul prodotto finito e su tutto quello che poi arriva sulle nostre tavole e che viene esportato in tutto il mondo, a testimonianza dell’eccellenza del made in Italy in questo settore.”

Cosi ad AGRICOLAE Emanuela Munari, vicepresidente Italmopa a margine dell’incontro organizzato quest’oggi a Roma da Italmopa.

“Siamo in 291 molini, se non sbaglio. C’è stato un grandissimo numero di molini chiusi nel corso di vent’anni, ma comunque siamo in 291, che macinano più di dieci tonnellate sulle ventiquattro ore. Siamo in una posizione di tutto rilievo in Europa per tonnellate macinate: siamo all’incirca sui 12 milioni di tonnellate macinate di grano.

E negli ultimi vent’anni anche le esportazioni sia di farine – con cui si intende lo sfarinato ottenuto dal grano tenero – sia di semole, con cui si intende lo sfarinato di grano duro, anche nelle esportazioni dicevo stanno aumentando a doppia cifra. Quindi è una qualità riconosciuta sia in Italia, dove abbiamo i consumatori più esigenti del mondo, sia all’estero.”