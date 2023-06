Italmopa, Valente: Anno difficile, ma il settore ha risposto positivamente. VIDEOINTERVISTA

“Siamo contenti di essere stati confermati, sia io che il vicepresidente."- così il neo rieletto presidente ITALMOPA Andrea Valente all'incontro stamane a Roma- " Nell'anno passato è stato un anno straordinario, eccezionale, fuori dalla regola perché il conflitto russo ucraino ha completamente cambiato gli equilibri.

Durante la nostra relazione abbiamo fatto presente che il settore ha subito un aumento dei costi di produzione della materia prima di quasi il 40% e di conseguenza anche il fatturato delle aziende e i costi di produzione sono aumentati. È stato un anno difficile, a cui però il settore ha risposto in maniera positiva. I prodotti sono sempre stati messi a disposizione dei consumatori e non è mancata assolutamente merce sul mercato e questo non è un dato scontato. I nostri obiettivi saranno quelli per il prossimo anno di continuare a rappresentare ITALMOPA presso tutte le istituzioni sia nazionali sia europee, in modo da far sentire la voce di un comparto piccolo ma importante e strategico per il Paese. "