Italmopa, Valente: molini italiani hanno la leadership europea della macinazione. Siamo paese in cui si macina più frumento nell’Ue. VIDEOINTERVISTA

“Sia il lockdown sia la crisi russo-ucraina hanno dimostrato a tutti che la farina e la semola sono ingredienti strategici e indispensabili. Perché se è vero che se manca l’olio di girasole si usa l’olio di palma, se manca l’olio si usa il burro, è altrettanto vero che se mancano la farina e la semola i principali prodotti del cibo made in Italy mancano nelle tavole e negli scaffali. A queste due sfide che ci sono state negli ultimi anni i molini italiani hanno risposto “presente”, hanno dimostrato la loro resistenza, la loro resilienza, hanno dimostrato che sono in grado di gestire i rischi perché questi prodotti non sono mai mancati sulle tavole e negli scaffali.”

Così ad AGRICOLAE Andrea Valente, presidente Italmopa, a margine dell’incontro organizzato quest’oggi a Roma da Italmopa.

“Nessuno lo sa ma i molini italiani hanno la leadership europea della macinazione. Quindi siamo il paese in cui si macina più frumento nell’Unione europea pur non essendo il paese più popoloso. Trasformiamo quasi sei tonnellate di frumento tenero e quasi sei tonnellate di frumento duro per produrre farina e pasta che sono gli ingredienti principali dell’eccellenza del made in Italy, quali pasta, pizza, prodotti da forno in generale, pasticceria e lievitati. Questa leadership ce l’abbiamo ormai da 150 anni e le aziende molitorie – e avremmo piacere di farlo vedere durante la giornata dei “Molini a porte aperte” – sono aziende in cui la lavorazione avviene in maniera sofisticata su impianti semplici ma complessi allo stesso tempo e tutti i prodotti sono controllati e puliti con grande cura.”