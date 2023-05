Italy-Netherlands business forum, Scordamaglia: Paesi sinergici e non competitivi, che devono essere sempre più uniti a difesa del settore agroalimentare

“Due Paesi con grandi sinergie a partire dal ruolo centrale che entrambi riservano al settore agroalimentare” così è intervenuto Luigi Scordamaglia, consigliere delegato di Filiera Italia, all’Italy-Netherlands business forum dove ha rappresentato il settore agroalimentare italiano insieme a Coldiretti.

Oggi l’Italia esporta con il settore agroalimentare nei Paesi Bassi una quota pari 2,5 miliardi di export con una percentuale di crescita costante “Ma altrettanto significative sono le esportazioni agroalimentari dall’Olanda verso l’Italia" ha ricordato Scordamaglia parlando di un interscambio del settore sinergico e non competitivo. “Ma – prosegue Scordamaglia - abbiamo un’altra caratteristica che ci accomuna: una superficie arabile limitata rispetto alla richiesta in costante crescita sui mercati mondiali dei nostri prodotti alimentari, abbiamo quindi l’obbligo entrambi di rispettare la terra e lasciarla ogni anno più fertile di come l’abbiamo trovata”. 5“Ed è proprio per questo motivo che in Italia – ha spiegato Scordamaglia - abbiamo sviluppato un modello produttivo altamente sostenibile, con una tecnologia avanzata, un'innovazione costante in tema di precision farming, smart agricultural machines, precision irrigation, droni, satelliti, gestione e certificazione dei dati che ci consentono di coltivare la terra con il più basso impatto ambientale possibile”.

E ha concluso il consigliere con un appello “Oggi più che mai crediamo sia importante collaborare fra Paesi che credono nell’importanza del settore, per difendere un comparto cruciale da chi, in nome di una sostenibilità finta, pensa di poter smantellare un sistema produttivo unico e distruggere per sempre il rapporto fra cibo e terra sostituendolo con il cibo sintetico. Chiunque ci provi non potrà che avere un fronte di opposizione duro ed unitario a partire dalle filiere produttive di Olanda ed Italia".