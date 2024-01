IX Commissione Senato, missione in Qatar. De Carlo: Affrontati temi di politica internazionale e quelli legati ai cambiamenti climatici

Missione internazionale per la IX Commissione Senato - Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare: in questi giorni, il presidente Luca De Carlo è in Qatar, all'Expo 2023 di Doha, per alcuni incontri istituzionali e per partecipare ad incontri e convegni sui temi dell'agricoltura e dei cambiamenti climatici.

“È una missione molto importante dal punto di vista delle relazioni internazionali, ma anche per confrontarsi con altre realtà su un tema che coinvolge globalmente l'intero pianeta”, spiega De Carlo. “In questi due giorni, abbiamo affrontato temi di politica internazionale, ma ho avuto anche l'occasione di visitare le realtà produttive locali e di partecipare a confronti sul cambiamento climatico e sulle diverse strategie messe in campo per affrontarlo”.

Nella serata di ieri – martedì 9 gennaio – il senatore De Carlo ha incontrato

Omar Hussain Alfardan, Presidente e CEO di Alfardan Group; oggi, mercoledì 10 gennaio, De Carlo è stato accolto al Consiglio della Shura – l'equivalente del Parlamento italiano – dove si è confrontato con Hassan bin Abdullah Al Ghanim, Speaker del Consiglio della Shura.

A seguire, gli appuntamenti dedicati al mondo dell'agricoltura e alle riflessioni sul cambiamento climatico: prima, il dialogo con il Ministro dell’Ambiente e del Cambiamento Abdulla bin Abdulaziz bin Turki Al Subaie, seguito da quello con il Direttore Generale di Hassad Food, Mohamed Ali Al-Ghaithani, e con l’Acting General Manager, Mubarak Al Mansouri; dopo questi incontri, la visita alla fattoria organica Torba Farm e ai padiglioni di Expo Doha 2023. Nel pomeriggio, De Carlo interverrà al convegno promosso da ANBI – nel Padiglione Italia dell'Expo dal titolo “Climate Change Mitigation and Adaptation Strategies”; in serata, prima della partenza prevista per la giornata di domani, l'ultimo incontro con altri interlocutori locali nella residenza dall’Ambasciatore italiano in Qatar.

Assieme al presidente Luca De Carlo, fanno parte della missione i senatori Gianluca Cantalamessa e Luigi Nave, membri della IX Commissione, e il Capo Ufficio segreteria della IX Commissione, Rosella Di Cesare.