L’agricoltura del futuro nelle assemblee di Zona di Confagricoltura Alessandria

Si terranno dal 22 al 26 gennaio le assemblee di zona di Confagricoltura Alessandria.

Il primo appuntamento è ad Alessandria, seguiranno quelli di Casale Monferrato, Tortona, Novi Ligure e Acqui Terme/Ovada.

Le novità sulle misure previste a livello normativo per la Pac (politica agricola comunitaria) e Psr (programma di sviluppo rurale) della regione Piemonte e gli indirizzi per le nuove sfide dal mondo agricolo saranno tra i principali temi trattati.

Le assemblee sono soprattutto l’occasione per incontrare i soci in ciascuna zona, per raccogliere le istanze del mondo agricolo e condividere obiettivi e strategie. Sarà anche il momento per ripercorrere gli eventi e le azioni che hanno caratterizzato l’operato di Confagricoltura Alessandria.

“L’anno che si è appena concluso è stato particolarmente critico per l’aumento dei costi di produzione e per le incertezze legate agli eventi internazionali e al cambiamento climatico. Ci attende ora un nuovo anno di trasformazione. Il confronto con i soci è quindi determinante per cogliere le problematiche e condividere scelte future. Gli anni del Covid e i mutamenti climatici, caratterizzati da lunghi periodi di siccità, alternati a eventi alluvionali, hanno reso tutti consapevoli di quando sia centrale il ruolo l’agricoltura per la sostenibilità alimentare della popolazione. Lo ha ricordato anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ai lavori dell’assemblea generale di Confagricoltura a Roma: un discorso di grande profondità e lungimiranza che ha colpito positivamente tutti i presenti. E’ essenziale ora affrontare le nuove sfide con consapevolezza e coesione. Auspico quindi una grande partecipazione e un contributo di idee da parte di tutti nel corso delle assemblee”, ha commentato la presidente Paola Sacco.

“Gli incontri permetteranno ai dirigenti e agli associati di porre sul piatto le questioni di maggior interesse locale, ragionare sull’annata agraria appena trascorsa ed esaminare temi di ambito sindacale, tecnico ed economico”, ha aggiunto il direttore provinciale Cristina Bagnasco.

Il calendario assembleare:

Alessandria lunedì 22 gennaio alle ore 9.30presso la sede Enaip di piazza Santa maria di Castello, 9.

Casale Monferrato martedì 23 gennaio alle ore 9.30 presso l’agriturismo Bottazza in strada vecchia per Pozzo Sant’Evasio, 9.

Tortona mercoledì 24 gennaio alle ore 9,30 presso la Sala convegni Hotel Ristorante "Il Carrettino" in Strada provinciale per Pozzolo Formigaro, 15 a Rivalta Scrivia, Rivalta Nuova.

Novi Ligure giovedì 25 gennaio alle ore 9.30presso il Salone Forno dell’Antica Ricetta, via E. Raggio, 91.

Acqui Terme-Ovada venerdì 26 gennaio alle ore 9.30 presso la Sala conferenze Hotel “La Meridiana" in Piazza Duomo, 4 ad Acqui Terme.