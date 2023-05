Latte. Caretta (FdI): non c’è posto sulle tavole degli italiani per il latte finto

"Carne sintetica, pesce prodotto con la stampante 3D e ora il latte finto, ottenuto da un mix chimico con aggiunta di microbi geneticamente modificati. Come se i produttori agroalimentari italiani non avessero già abbastanza criticità da affrontare ora ci mancava anche il latte chimico. Il Governo Meloni non è disponibile a seguire questa strada che penalizza i cittadini e favorisce i fatturati di industrie che di alimentare hanno solo il nome. In Europa e in ogni contesto internazionale la nostra posizione è chiara: non c'è spazio sulle nostre tavole per i cibi chimici prodotti dalle multinazionali".

E' quanto dichiara l'on. Maria Cristina Caretta, deputata di Fratelli d'Italia e vicepresidente della commissione Agricoltura della Camera dei Deputati