Latteria sociale cooperativa La Concordia. A scuola del sapore, assaggiando s’impara!

La Latteria sociale cooperativa La Concordia di Pattada apre le porte del proprio stabilimento per una imperdibile giornata di educazione alimentare che coinvolge non solo gli alunni della scuola secondaria di primo grado di Pattada ma tutti coloro che vogliono trascorrere una giornata sana, all'insegna del gusto, per conoscere i sapori e i segreti di una delle più importanti eccellenze del territorio.

L'iniziativa Caseificio Aperto, in collaborazione con Il Consorzio di tutela del Pecorino Romano DOP,prevede visite guidate agli impianti e a una mostra di attrezzi storici e, naturalmente, l'assaggio di formaggi, ricotte e creme prodotte grazie all'elevata qualità del latte conferito dai circa 400 soci della cooperativa. Ci sarà poi la degustazione del piattotipico Sas Pellizas insaporito con Pecorino Romano DOP.

La giornata sarà allietata dalle esibizioni del coro Santa Rughe di Pattada e del gruppo folk Santa Sabina.

“Siamo felicissimi di riaprire le porte del nostro caseificio a tutti coloro che vorranno venire a trovarci, per ascoltare la nostra storia, vedere come nascono i nostri prodotti e assaggiare bontà inimitabili”, dice il vicepresidente della Latteria La Concordia, Francesco Pizzadili. “La nostra produzione è fatta di tradizione e innovazione, di sapiente passato ed entusiasmante futuro, di saperi e sapori unici, di storia che si tramanda di generazione in generazione: tutto questo vogliamo trasmettere a chi verrà a trovarci, il nostro entusiasmo, il nostro impegno, la nostra passione.Racconteremo loro l’importanza delle strategie intraprese nella diversificazione all’interno della DOP Pecorino Romano – sottolinea Pizzadili - nell'assidua ricerca di un’alta qualità. Illustreremo le procedure adottate per un perfetto monitoraggio del latte, la magia della trasformazione e la cura per un’attenta stagionatura. Valori che vogliamo trasferire prima di tutto ai nostri giovanissimi, perché li facciano propri. Le tipologie di Pecorino Romano che presenteremo sono: l’Extra con un ridotto contenuto di sale, oggi importantissima caratteristica per una corretta educazione alimentare. Il Riserva, coccolato con cura per una lunga stagionatura per dare la possibilità di sprigionare sapori e aromi naturali che raccontano l’attenta qualità dei nostri allevamenti. Il Montagna, prodotto in una zona delimitata di alta qualità dei pascoli seguendo determinati requisiti per potersi fregiare di questo marchio”, conclude Pizzadili.

Appuntamento dunque sabato 6 maggio, dalle 10e per tutta la giornata, alla Latteria sociale la Concordia di Pattada.