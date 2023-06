Lavoro agricolo, Landini (Cgil): Agricoltura è sistema da valorizzare nel suo complesso. Il Mercato non può agire da solo. VIDEOINTERVISTA

"Innanzitutto vi è un problema di salario, non è sicuramente una soluzione quella dei voucher. Bisogna chiedere al Governo di fare provvedimenti che incentivino e favoriscono le imprese che applicano i contratti nazionali e che allo stesso tempo favoriscano forme di assunzioni stabili. E poi, per quello che riguarda il settore in cui ci troviamo, credo che ci sia un problema anche di politiche rispetto al tipo di sviluppo del sistema delle imprese, quindi credo che bisogna qualificare anche la dimensione delle imprese".

Così Maurizio Landini, segretario CGIL, in occasione dell'incontro "Lavoratori agricoli cercasi" organizzato da Confagricoltura a Roma.

"Bisogna, da un certo punto di vista qualificare anche il sistema di filiera per qualificare anche l'attività e la produzione. Poi sul terreno del lavoro credo che sia un problema anche di formazione, un problema di un rapporto molto più strutturato tra la scuola e il lavoro inteso soprattutto in termini anche di qualità della formazione che viene costruita.

Noi abbiamo di fronte un dato in cui il 90% o anche più sono contratti a termine e addirittura il Governo negli anni passati ha fatto un provvedimento per introdurre anche il lavoro occasionale, quando da questo punto di vista non c'è assolutamente bisogno, oppure ha esteso l'utilizzo dei voucher quindi un primo punto di fondo è come si incentiva invece il ricorso ad assunzioni stabili e quindi al contratto a tempo indeterminato e quindi si incentiva e si favoriscono quelle imprese, gli imprenditori che si muovono in questa direzione.

Poi credo che ci sia un tema che riguarda anche il governo dei flussi, perché noi in realtà stiamo parlando tra virgolette di un lavoro stagionale, ma che è strutturale perché è così da anni e così da sempre. Quindi credo che da questo punto di vista vi sia anche un problema di ragionare in modo molto serio in termini anche di flussi e da un certo punto di vista anche di quelle che sono le condizioni che non è semplicemente il salario ma anche l'accesso al lavoro e quindi bisognerebbe potenziare in ogni provincia in ogni territorio gli uffici di collocamento pubblici, c'è il problema della casa, c'è il problema dei servizi di come sostanzialmente si struttura.

Quindi c'è da fare un ragionamento di sistema: quando dico che c'è da valorizzare quella che è una caratteristica specifica del nostro Paese in questo caso anche dell'agricoltura del nostro Paese è chiaro che valorizzarlo vuol dire avere un'idea di sistema complessivo e non lasciare fare semplicemente al cosiddetto mercato o fare leggi che favoriscono tra gli imprenditori quelli più furbi che vogliono non rispettare delle regole. Credo che sia assolutamente sbagliato in questa fase favorire un processo anche di esternalizzazione delle attività dell'agricoltura, incentivando l'uso di finte cooperative o di partite IVA o cose di questa natura. Ecco io credo che tutti questi provvedimenti in realtà non non sono solo un danno per chi lavora perché riducono i diritti ma credo che siano un danno anche per chi vuole fare seriamente l'imprenditore soprattutto in un Paese come il nostro dove l'agricoltura rimane un'attività fondamentale con una competenza e con la necessità di investimenti seri".