Lavoro, Calderone: tecnologie e banche dati essenziali per controlli e contrasto caporalato. VIDEOINTERVISTA

“Questa è la prima di una serie di iniziative che avranno come obiettivo quello di rafforzare la nostra presenza sistematica in realtà che sono da osservare in quanto a rischio. Mi riferisco all'agricoltura, ma ci sono anche altri settori che sono sotto osservazione, però in questo momento è importante essere nei campi e mettere a punto quegli strumenti che con il decreto agricoltura abbiamo introdotto.”

Così il ministro del lavoro Marina Calderone a margine della cerimonia di commemorazione alla Camera delle vittime sul lavoro.

“È importantissimo far colloquiare tutti coloro i quali hanno competenza in materia di ispezione ma possiedono anche dei dati che possono essere degli indicatori importanti, perché la tecnologia e l'uso delle banche dati ci svelano delle realtà e soprattutto ci danno degli indicatori che poi portano a migliorare e rendere più efficace l'azione ispettiva.

Le informazioni che ha l'INPS, quelle che ha l'INAIL e quelle che ha AGEA in caso di agricoltura, ma ancor di più il Ministero del lavoro con le comunicazioni obbligatorie telematiche, se sono messe su unica piattaforma e parlano tra di loro ci consentono di poter fare delle valutazioni complessive di un fenomeno che va certamente contrastato.

Il nostro obiettivo è quello di contrastare il lavoro sommerso, di contrastare il caporalato, di utilizzare delle strategie e degli strumenti sempre più sofisticati, compreso anche quello ovviamente della mappatura aerea del territorio e soprattutto delle presenze. Perché è importante intervenire laddove ci sono delle condizioni di gestione dei rapporti di lavoro che possono comportare anche delle importanti sottovalutazioni di quelli che sono i più elementari insegnamenti in materia di salute e sicurezza delle persone.

In questo però, senza dimenticarci che comparti come quelli dell'agricoltura, dell'edilizia, dell'industria, dei servizi, comunque sono anche certamente popolati da tante imprese oneste che lavorano bene, che gestiscono correttamente i rapporti di lavoro e che correttamente si rapportano a quelli che sono gli adempimenti sulla sicurezza sul lavoro. Nel caso dell'agricoltura abbiamo detto che dobbiamo potenziare la rete agricola di qualità che è nata anni fa e che oggi ha soltanto 6000 aziende che aderiscono sulle 120mila potenziali e che invece può essere uno strumento ancor più efficace anche per valorizzare una sinergia importante tra lo Stato e le parti sociali.”