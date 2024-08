Lavoro, Gardini (Confcooperative): mismatch frena crescita cooperative: per 1 su 2 è problema strutturale

Il mismatch come principale ostacolo alla competitività: Il sistema Confcooperative subisce il mismatch tra domanda e offerta di lavoro perché ha un peso maggiore di altre associazioni imprenditoriali nei settori socio – sanitario e nell’agroalimentare. Questi i profili mancanti: operatori socio-sanitari, educatori, infermieri, addetti alla logistica e facchini, autisti con patente C, trattoristi, agrotecnici, tecnici dell'energia, personale nella sanificazione e nelle pulizie. Crisi degli stagionali in agricoltura e grido d’allarme anche nelle stalle sociali anche nel turismo dove mancano camerieri, bagnini e animatori nei villaggi. Anche nei supermercati cooperativi scaffalisti e banconisti della macelleria) non disponibili a lavorare d’estate. Nella cooperazione dell’industria e costruzioni sempre più difficile trattenere gli operai qualificati. Introvabili i falegnami. A rischio anche il settore delle costruzioni.

Altri ostacoli: Il 35,5% ha indicato gli impedimenti burocratici e il caos normativo (quota in ulteriore crescita rispetto alla rilevazione precedente). A seguire, tra gli altri fattori che ostacolano il percorso delle cooperative, si registrano l’incertezza e la confusione dovute alle congiunture internazionali, crisi di mercato e burocrazia con il 19,9%, la scarsa liquidità (con il 12,2%), l’insufficienza della domanda e la crisi sistemica (con il 10,8%), i cambiamenti climatici e i danni che ne derivano (con l’1,7%), la scarsità di fattori di produzione (con l’1,4%) e altri fattori prevalentemente di natura esogena (con il 3%).

Inflazione: Sebbene meno sostenute della scorsa estate restano evidenti anche nell’estate 2024 le preoccupazioni sulla risalita dei costi di fornitura per il 33,6% dei cooperatori. Mentre solo l’1,4% prevede una discesa dei prezzi di fornitura a breve termine. Il 65% dei cooperatori, infine, non attende significative variazioni dei prezzi praticati dai fornitori nei prossimi mesi.

Debiti PA: Sul fronte dei Debiti PA le nostre cooperative vantano crediti per 2,5 miliardi con pagamenti medi a 92 giorni che salgono a 1 anno in Sicilia, 227 giorni in Campania, 144 in Calabria, 124 in Puglia, 101 nel Lazio. Solo il 5% delle cooperative ha registrato una riduzione dei tempi. Il 9% ha segnalato, invece, un aumento dei tempi di incasso dei crediti, mentre la maggioranza assoluta delle imprese che lavora con la P.A., l’86%, non ha registrato variazioni significative. In tutte le aree del Paese prevalgono le indicazioni di allungamento dei tempi rispetto a quelle di diminuzione. Con riferimento ai rapporti tra privati, l’86% dei cooperatori non ha registrato variazioni dei tempi medi di incasso dei crediti. L’11% ha segnalato, invece, un allungamento dei tempi di incasso. Il malcostume di ritardare i pagamenti dovuti tra i privati ha un connotato territoriale più evidente al Centro e nel Mezzogiorno.