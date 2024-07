Lavoro, Rizzetto: Aumentiamo ispettori del lavoro per maggiori controlli su sicurezza. Formazione fondamentale. VIDEOINTERVISTA

“Quello di stamani è stato un passaggio simbolico che però deve tramutarsi in una realtà di vita e in una realtà normativa sotto questo punto di vista. Oggi abbiamo presentato un'opera da parte del maestro Giorgio Celiberti che verrà posizionata in modo perenne in aula alla Commissione lavoro pubblico e privato, perché il tema della sicurezza sui luoghi di lavoro è un tema che deve coinvolgere tutta la politica.”

Così Walter Rizzetto (Pres. XI Comm. Lavoro Camera) a margine della cerimonia di commemorazione alla Camera delle vittime sul lavoro.

“È un tema che deve coinvolgere la politica, oso andare avanti sotto questo punto di vista, senza bandiere e senza divisioni. Quindi è giusto che questo sia un passaggio simbolico ma che poi si traduce evidentemente in una realtà dei fatti che dice 1600 ispettori del lavoro in più, come il messaggio del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ricordato, come i ministri hanno ricordato (i ministri Lollobrigida, Calderone Ciriani, Nordio quindi i ministeri centrali rispetto al tema). Quindi quasi 2000 ispettori del lavoro in più ma non finisce qui, nel senso che comunque dovremmo avere nei prossimi mesi e nei prossimi anni un numero sempre maggiore di ispettori del lavoro che, grazie anche alle forze dell'ordine, dovranno andare a fare dei controlli a tappeto rispetto a tutte le nostre aziende, anche premiando chi invece segue le regole e applica tutta la filiera della sicurezza in modo importante.

Quindi queste sono le azioni di indirizzo, oltre a quella che è la mia proposta rispetto all'insegnamento della cultura della sicurezza in tutte le scuole di ogni ordine e grado per far sì che nelle scuole si insegnino quelli che sono i rudimenti della cultura della sicurezza, anche grazie all'istituto della testimonianza, ovvero persone che hanno subito infortuni gravi sui luoghi di lavoro che vanno di fronte ad una platea di di studenti per far capire loro che la salute, la sicurezza e la propria vita sono più importanti di dire sempre dei sì.

Ai prossimi lavoratori dovremo insegnare a dire anche dei NO quando vedono qualcosa che non funziona o quando non sono sufficientemente preparati rispetto alla propria sicurezza.”