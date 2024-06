Lavoro, Scotto, Pd: non criminalizzare imprese agricole ma non ridurre caporalato a episodio

"Le istituzioni - conclude Scotto - devono tracciare un solco, anche perché l’intermediazione illecita di manodopera è un pezzo del modello produttivo di questo Paese, che talvolta incrocia mafie e connivenze politiche. Negarlo è come vivere sulla luna".

"Il caporalato in agricoltura esiste perché una parte del mondo delle imprese sceglie di competere sui costi anziché sulla qualità. E dunque taglia sui salari, sulla sicurezza e fa sistematicamente ricorso al nero. Satnam è morto sicuramente per mano di un criminale, che gli ha negato il soccorso, ma questa storia non può essere derubricata a un puro fatto di cronaca nera. Poteva accadere anche ad altri. Fa bene il ministro Lollobrigida a ricordarci che non si devono criminalizzare le aziende agricole. Ma non può considerare il caporalato un episodio. In alcuni territori è parte integrante della filiera agricola. Se vogliamo cambiare le cose va costruito un patto con le imprese che investono sulla qualità per scacciare dal mercato quelle che invece tagliano sui costi e sfruttano il lavoro". Così il deputato dem Arturo Scotto, capogruppo Pd in commissione Lavoro.