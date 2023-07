L’Efsa, la Commissione europea e gli Stati membri dell’UE tagliano il nastro della campagna #PlantHealth4Life

Le piante costituiscono il pilastro della vita sulla terra: forniscono l’aria che respiriamo e gli alimenti che mangiamo. Al giorno d’oggi le piante sono sottoposte a forti pressioni dovute ai cambiamenti climatici e alle attività umane, tra cui il commercio e i viaggi. Inoltre gli organismi nocivi per le piante possono provocare terribili perdite economiche e ambientali. Ad esempio l’ epidemia di Xylella fastidiosa ha annientato milioni di ulivi in Puglia, e casi della malattia sono stati segnalati in tutta l’Europa meridionale.

«La salute delle piante è fondamentale per il benessere umano e per l’ambiente. L’EFSA, la Commissione europea e gli Stati membri collaborano per proteggere l’UE da organismi nocivi e malattie che possono colpire le piante. La campagna #PlantHealth4Life è un’iniziativa congiunta volta a sensibilizzare i cittadini dell’Unione europea (UE) sui rischi per la salute delle piante. Il coinvolgimento del pubblico di tutta l’UE mira a dare vita a una responsabilità collettiva per mantenere le piante in salute» ha dichiarato Bernhard Url, Direttore esecutivo dell’EFSA.

«Poiché il piano d’azione “One Health” è prioritario nell’agenda della Commissione europea, la protezione da organismi nocivi e malattie delle piante che potrebbero fare il loro ingresso nell’UE è una priorità per tutti. Le azioni più piccole possono sortire effetti enormi. Il punto di partenza è disporre delle giuste informazioni e accertarsi che tutti comprendano l’importanza di questa lotta, contribuendo così in modo significativo al ruolo centrale dell’UE nella protezione della biodiversità » ha affermato Claire Bury, vicedirettrice generale per la sostenibilità alimentare presso la DG SANTE.

Le nostre azioni sono cruciali: partecipa anche tu!

Il messaggio della campagna è: «Keep plants healthy, protect life (Difendi la salute delle piante, proteggi la vita)»: ognuno di noi ha un ruolo importante da svolgere. Visita il sito web #PlantHealth4Life e scopri come puoi salvaguardare la salute delle piante:

Hai organizzato un viaggio al di fuori dell’UE ? Se ti innamori di una pianta esotica durante le tue avventure nella natura, scattale una foto, ma non portarne a casa i semi. Altrimenti potresti diffondere nuovi organismi nocivi trasportandoli in valigia.

? Se ti innamori di una pianta esotica durante le tue avventure nella natura, scattale una foto, ma non portarne a casa i semi. Altrimenti potresti diffondere nuovi organismi nocivi trasportandoli in valigia. Parassiti e malattie possono arrivare anche tramite le piante che acquistiamo , se queste non sono state adeguatamente verificate e certificate. Quando si acquistano online piante da Paesi al di fuori dell’UE, è necessario che siano corredate da un certificato di salute della pianta.

, se queste non sono state adeguatamente verificate e certificate. Quando si acquistano online piante da Paesi al di fuori dell’UE, è necessario che siano corredate da un certificato di salute della pianta. Parla dell’importanza delle piante ai più piccoli per creare una generazione di giovaniambasciatori e ambasciatrici della salute delle piante.

Chiunque può sostenere la campagna. Sul sito web #PlantHealth4Life troverai presto delle risorse tradotte in tutte le lingue dell’UE, tra cui materiali per la stampa, video e post per i social media da condividere sui tuoi canali. Insieme possiamo promuovere un futuro più sano per tutti e tutte noi, la comunità e l’ambiente.

A proposito della campagna

#PlantHealth4Life è una campagna pluriennale, ideata su richiesta della Commissione europea e basata su un’ analisi approfondita delle percezioni e dei comportamenti dei cittadini relativi alla salute delle piante nell’UE. Quest’anno la campagna coinvolge 12 paesi: Belgio, Cipro, Cechia, Estonia, Finlandia, Grecia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Montenegro, Macedonia del Nord e Slovenia. Inoltre alcune installazioni video in 3D offriranno un’esperienza immersiva in tre dei poli più attivi per viaggi con destinazioni extra UE: Milano, Amsterdam e Madrid.

A proposito dell’EFSA

L’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) è un’agenzia dell’Unione europea istituita nel 2002 quale fonte imparziale di consulenza scientifica per i gestori del rischio e di comunicazione sui rischi associati alla filiera agro-alimentare. Collabora con le parti interessate per promuovere omogeneità nella consulenza scientifica all’UE e fornisce le basi scientifiche per disposizioni legislative e normative con la finalità ultima di tutelare i consumatori europei dai rischi correlati agli alimenti, dal produttore al consumatore.