Liberi Agricoltori: Dl 63, De Bonis dagli emendamenti del senatore Fazzone più potere agli agricoltori e ai consumatori

“Salutiamo con favore gli emendamenti al DL 63 presentati dal Senatore Fazzone che saranno presto votati in Commissione al Senato. Se accolti dal Governo e votati da tutti i membri della commissione cambierebbero il volto dell’agricoltura italiana e darebbero più potere ai produttori di base”.

Lo ha dichiarato L’Onorevole De Bonis, responsabile dell’Ufficio Relazioni Istituzionali della Confederazione Italiana Liberi Agricoltori.

“Sul grano, ad esempio, in un momento di crisi e siccità i prezzi continuano a deciderli gli acquirenti, senza alcuna logica di mercato. Il prodotto nazionale ha subito un forte calo di produzione, la qualità è ottima, ma il prezzo anziché salire si abbassa. Una pratica non solo sleale, ma, che nasconde un grande rischio: la coltura verrà presto abbandonata, con buona pace della dieta mediterranea e della pasta Made in Italy”.

“Sono preoccupati gli stessi industriali – ha continuato De Bonis – che in assenza dei documenti del prodotto nazionale non potrebbero più giustificare le loro miscele”.

“Ecco perché si impone una griglia di qualità che il Senatore Fazzone ha suggerito in un Suo emendamento per armonizzare le quotazioni della CUN al mercato internazionale e garantire qualità ai consumatori. I test sulla pasta, infatti, anche quando la pubblicità indica la presenza di grano 100% italiano, non sempre rispondono al vero, per via della presenza di alcuni marcatori come Don e Glifosato”.

“E’ altresì necessario che la CUN del grano esca dalla lunga fase sperimentale, come il Senatore Fazzone ha chiesto con un altro emendamento, per diventare effettiva e consentire alle borse merci di cessare le loro quotazioni”.

“Adesso dobbiamo sperare – ha concluso De Bonis – che il Governo accolga le proposte del Parlamento, da tempo attese dagli agricoltori e dai consumatori italiani”.