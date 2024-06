Liberi Agricoltori: Mimmo Viscanti sulle quotazioni del grano duro nelle borse merci del sud Italia

“Considerata la situazione creatasi a causa degli scarsi raccolti di grano duro in tutte le Regioni del Sud Italia a causa della prolungata siccità e constatato il silenzio dei Presidenti delle Regioni interessate verso questo disastro che sta assumendo proporzioni delle quali la politica sembra non rendersi ancora conto, diventa necessario dichiarare lo stato di calamità e chiedere un immediato intervento del Governo e del Ministero dell’Agricoltura”.

Lo ha dichiarato Mimmo Viscanti componente delComitato di Presidenza Nazionale, Presidente di LiberiAgricoltori Puglia e Responsabile della Filiera Grano Duro.



“Il Ministero, che pure fino ad oggi non esita a fare dichiarazioni in merito alla grave situazione economica in cui versano le aziende agricole, mentre arrivano notizie di Agricoltori che nelle ultime settimane si sono tolti la vita, non sta intervenendo sulle vergognose quotazioni a ribasso di questi giorni e sulle navi di grano estero che stanno invadendo i nostri porti e non arriva a capire che i cerealicultori sono in difficoltà mai viste negli anni precedenti. Nei palazzi romani nessuno sembra accorgersi né delle speculazioni in atto né delle importazioni selvagge di grani esteri.”



“Per quanto riguarda le quotazioni dei cereali che avvengono nella borsa merci di Foggia e Bari dove per Regolamento siedono nelle Commissioni i colleghi di Coldiretti, CIA e Confagricoltura, la LiberiAgricoltorichiede di disertare ad oltranza le sedute nelle prossime settimane se vogliamo salvaguardare il settore cerealicolo, ormai, in via di estinzione”.



“Stessa richiesta vale per gli agricoltori che siedono nella Commissione AMC di Altamura”.



“LiberiAgricoltori Puglia – conclude Mimmo Viscanti -invita tutte le Confederazioni a prepararsi ad una vera rivoluzione del grano: tutti insieme per un interesse comune”.