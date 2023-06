Liberiagricoltori: conferenza stampa a Foggia il 22/6 su comparto grano duro e vitivinicolo

Giovedì 22 giugno alle ore 11.30 presso l’Hotel Cicolella, in Viale XXIV Maggio 60, Foggia, la Confederazione Italiana LiberiAgricoltori e l’Associazione GranoSalus terranno una prima conferenza stampa per fare il punto sulla grave crisi che investe il comparto del grano duro e vitivinicolo”.

Ne dà notizia una nota della Confederazione che spiega: “Il mondo agricolo attraversa una fase di crisi drammatica che ha riflessi importanti per il consumo di cibo, la salute dei consumatori e il bilancio sanitario dello Stato”.

“Crollano i prezzi dei cereali e gli aiuti al reddito, la trasparenza di mercato è spesso negata (la Cun e il Registro Telematico sono stati sospesi), la nuova Pac assottiglia almeno di un terzo le risorse per gli agricoltori, in modo più incisivo per quelli delle aree interne, delle Regioni del sud e delle isole, alcuni PSRdisincentivano le produzioni ecologiche, gli ecoschemi sono ancora un’incognita. La Commissione Europea, per ripristinare la biodiversità, chiede che almeno il 10% della superficie agricola non sia coltivata. Anche nel settore vitivinicolo emerge un quadro preoccupante come la gravità di patologie che colpiscono i nostri vigneti”.

“Con questa situazione – continua la nota - il dramma sarebbel’abbandono delle campagne che favorirebbe l’importazione di derrate straniere o di cibi sintetici. Così la questione agricola si intreccia sempre più con la salute dei nostri consumatori”.

“Chi come LiberiAgricoltori e GranoSalus ha a cuore le sorti del pianeta, deve poter mettere le future generazioni in grado di guardare avanti con fiducia al ruolo della Politica per continuare ad avere speranza e orientarla secondo le esigenze di un “progetto umano”, che significa liberare la vista dal caos e da interessi particolari”.

“Ecco perché LiberiAgricoltori insieme a GranoSalus - concludela nota - vuole aprire scenari futuri, rimettere al centro la funzione naturale del cibo prodotto dalla terra e dagli agricoltori, la democrazia economica, la difesa del territorio e, soprattutto, la salute dei consumatori sempre più minacciata da importazioni incontrollate”.