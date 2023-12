LiberiAgricoltori: lupo, buon inizio ma non basta

“Quanto deciso dalla commissione in relazione alla proposta di cambiare lo status da strettamente protetto a protetto per il lupo, è un parziale inizio di presa di coscienza dei problemi che sta creando la specie agli allevamenti e territori, soprattutto montani” afferma Paolo Casagrande della LiberiAgricoltori del Veneto, “ma ciò non basta. È un timido tentativo di provare a dare qualche soluzione al problema dello sterminio che stanno operando i lupi negli allevamenti, anche con l’apertura allo status di protetto non si potrà operare una selezione e contenimento dei branchi che si duplicano di anno in anno e l’abbattimento di qualche soggetto ritenuto troppo confidenziale o pericoloso non risolverà il problema della invasione in atto.”

Quindi Liberi Agricoltori insiste per l’assunzione di decisioni che vadano nell’ottica di limitare a pochi esemplari la presenza nel territorio, cioè, stabilire un numero di capi che possono vivere compatibilmente nel territorio senza creare problemi agli allevatori e quindi garantendo così la biodiversità equilibrata.