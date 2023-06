LiberiAgricoltori: Mangone interviene al comitato misto ortofrutta tra Francia Italia Spagna e Portogallo

A Roma, presso il Centro Congressi di Palazzo Rospigliosi, si è tenuta la riunione plenaria del Comitato Misto Ortofrutta tra Francia, Italia, Spagna e Portogallo al quale hanno partecipato i rappresentanti nazionali delle Organizzazioni di Produttori Ortofrutticoli, delle Organizzazioni Professionali Agricole e delle Associazioni Nazionali delle Cooperative.

Dopo i saluti di benvenuto dei Direttori Generali Luigi Polizzi, Susana Barradas, Philippe Duclaud e Fernando Miranda e le relazioni sull’esito delle riunioni settoriali dei vari gruppi di contatto per i settori: fragola, agrumi, aglio, pomodoro, uva da tavola, pesche/nettarina, pera e mela e dopo l’illustrazione del Regolamento Comunitario sugli aspetti fitosanitari allo stato in discussione presso la Commissione Europea, si è aperto il dibattito che ha avuto come punti centrali della discussione l’impatto negativo della pandemia e della guerra Russia/Ucraina che hanno determinato un forte incremento dei costi non sostenuti dall’andamento negativo dei prezzi all’origine dei prodotti, lariduzione quantitativa generalizzata a causa delle decisioni comunitarie sul divieto di usare alcuni principi attivi in virtù delle esigenze ambientali. Cosa che ha reso impossibile la cura di alcuni attacchi parassitari con la conseguente perdita di quantità significative delle stesse produzioni e gli eventi calamitosi generati dai cambiamenti climatici.

Per LiberiAgricoltori è intervenuto Giuseppe Mangone, Responsabile dell’Ufficio Economico Confederale che ha esorditosostenendo che la difesa e lo sviluppo dell’ortofrutta nei 4 Paesi, che rappresentano l’80% della produzione Europea, è fondamentale per il riequilibrio territoriale produttivo ed economico tra l’Agricoltura continentale e l’Agricoltura mediterranea. Un tema, questo, mai risolto.

“Il Regolamento sull’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ha continuato Mangone, rappresenta l’applicazione nel settore ortofrutta di una riforma della PAC fortemente spostata sugli aspetti ambientali, con la richiesta di nuovi adempimenti e impegni a tutti gli agricoltori senza una giusta remunerazione. Fermo restando la disponibilità degli agricoltori a farsi carico degli aspetti ambientali e della salute dei consumatori, anche perché i primi ad avere interesse in quanto manipolatori deiprodotti chimici e consumatori degli alimenti, richiedono alla politica comunitaria una giusta remunerazione per le minori produzioni e, quindi, minori ricavi che si ottengono quando si passa dall’agricoltura convenzionale ad altre forme quali: integrato, biologico, residuo zero, etc.”

“Serve l’individuazione e una fuoriuscita programmata da molecole e principi attivi che si ritiene scientificamente necessario eliminare dal mercato. Pertanto, ha concluso Mangone serve un’accelerazione sul versante della ricerca per mettere a disposizione degli agricoltori principi attivi più sostenibili e l’applicazione di nuove tecnologie utili per la sostenibilità nelle coltivazioni e negli allevamenti”.

Se l’Europa continua a intensificare i divieti di determinati presidi sanitari su scala interna e poi facilita il libero l’ingresso di prodotti provenienti da stati extracomunitari dove gli stessi sono regolarmente usati, si determina solo una concorrenza sleale sui mercati a danno degli agricoltori europei, così come è avvenuto con l’accordo con il Marocco per il pomodoro che ha registrato , nell’ultimo anno, un incremento delle importazioni in Europa da285 mila tonnellate a 700 mila tonnellate.