LiberiAgricoltori: Mangone su crisi prezzi e reddito agricoltori

Si è tenuta a Roma presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Sala del Parlamentino, Palazzo Piacentini, la riunione della Commissione di allerta rapida di sorveglianza dei prezzi, convocata dal garante Benedetto Mineo. Per il Ministero ha partecipato il Sottosegretario Massimo Bitonci. Presenti i rappresentanti di tutte le Organizzazioni Professionali Agricole, della Grande Distribuzione, dei piccoli esercenti, cooperative e Organizzazioni di Produttori del settore ortofrutta, Associazioni dei consumatori, ISMEA, ISTAT e MASAF.

All’o.d.g., la situazione dei prezzi dei prodotti agricoli, con particolare riferimento al settore ortofrutticolo. Dai dati forniti da ISTAT e ISMEA è emerso che i fattori che hanno determinato l’aumento dei prezzi al dettaglio (circa 11%) sono da addebitareprincipalmente a fattori energetici, climatici e all’aumento dell’inflazione che ha fatto registrare una riduzione dei consumi.

Per LiberiAgricoltori è intervenuto Giuseppe Mangone, Responsabile Economico Nazionale dell’Organizzazione. “Siamo agricoltori, ha esordito Mangone, e abbiamo un modo assolutamente semplice per valutare la situazione nei vari settori produttivi per i quali siamo quotidianamente impegnati: fare i conti a fine campagna e registrare quanto abbiamo speso e quanto abbiamo ricavato. Purtroppo, sono tanti anni, ormai, che non conosciamo il segno positivo dei nostri bilanci”.

L’anomalia, nel settore ortofrutta, consiste nel fatto che a fronte di un aumento dei prezzi al dettaglio dell’11% e di un aumento dei costi di produzione del 40%, i prezzi all’origine, per i produttori, sono rimasti fermi. Questa situazione, ormai insostenibile, ha proseguito Mangone, è sintomatica della condizione di svantaggio e debolezza dei produttori nella filiera agroalimentare all’interno della quale, gli altri componenti, destinano agli stessi produttoriuna quota assolutamente insufficiente del valore del prodotto.

L’altro grande problema è quello dell’insufficiente contrasto alle importazioni di prodotti insalubri. La produzione agricola italiana è, per qualità, tra le migliori del mondo. Produciamo in modo controllato e rispettoso della natura e dei consumatori. Siamo i più controllati del mondo, eppure anche nel nostro Paese abbiamo problemi di salubrità che derivano dall’invasione di prodotti esteri di scarsa qualità. Questo avviene perché norme e controlli sui prodotti che entrano dall’estero sono insufficienti e non sempre adeguatamente controllati al loro ingresso. È, dunque, necessariopotenziare l’attività di controllo per impedire l’accesso sui nostri mercati di tutti quei prodotti che hanno un basso prezzo perché realizzati in posti del mondo dove non esistono le regole alle quali si devono sottoporre gli agricoltori italiani e che una volta immesse sul mercato determinano una concorrenza sleale abbattendo i prezzi dei prodotti interni.