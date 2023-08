Liberiagricoltori: Viscanti presenta esposto denuncia sui Consorzi di bonifica

Mimmo Viscanti, Componente del Comitato di Presidenza Nazionale e Presidente Regionale della LiberiAgricoltori Puglia, ha presentato la Conferenza Stampa che si terrà il 3 Agosto alle ore 10 presso l’Istituto di Formazione E. Fermi in Via Bologna, n°4 a Massafra in merito all’esposto/denuncia presentato alla Procura della Corte dei Conti riguardante il Tributo emesso dal Consorzio di Bonifica con il Codice 630.

Viscanti sarà accompagnato dall’Avvocato Michele De Giorgio e dal Dottor Giuseppe Spera unitamente ai rappresentanti del Comitato Cittadino “Io non ci sto” di San Giorgio Ionico, del Comitato Liberi Agricoltori Andriesi, del Comitato Lotta Popolare di Minervino Murge, dei Liberi Agricoltori di Minervino Murge e del Comitato Spontaneo Agricoltori di Massafra.

Durante la Conferenza Stampa gli agricoltori, i cittadini e le comunità che si sono adoperate per la presentazione della denuncia/esposto alla Procura della Corte dei Conti di Bari, spiegheranno i motivi della scelta tecnica per fermare l’abuso da parte dei Consorzi dell’emissione di cartelle di pagamento del tributo 630 che per i denuncianti non è dovuto.

La via dei ricorsi tributari – efficace sino ad oggi per la singola annualità – non garantisce, infatti, l’inibizione all’ emissione continua delle cartelle da parte del Consorzio di Bonifica.

“E’ necessario, quindi, - ha continuato Viscanti - che si elimini il problema alla radice, per evitare che si continui a sperperare denaro pubblico senza servizio di manutenzione delle opere di bonifica”.

Il movimento spontaneo è caratterizzato dalla volontà dei cittadini di utilizzare la forza della legge contro un modo di operare delle istituzioni a tutti i livelli, amministrativo e politico, che dimostra indolenza e disobbedienza ai precetti di legge, confondendol’obbligo alla contribuzione con una imposizione feudale.

La costituzione dei Consorzi ed il pagamento del relativo tributo è un dovere di ogni cittadino imposto dall’art. 44 della Costituzione Italiana. Ma il dovere dello Stato, delle Regioni e dei Comuni è quello di controllare che la legge sia osservata prima di ogni altro da chi rappresenta le Istituzioni, dai consessi pubblici e da coloro che erogano il Servizio Pubblico.

“LiberiAgricoltori – ha concluso Viscanti – chiede che per primi gli Enti Pubblici applichino la legge e non solo le poche righe che servono ad imporre tributi ingiusti”.