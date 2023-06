Livio Proietti commissario Ismea. Al Masaf rotazione incarichi per svecchiare e ripartire

Sarà - da quanto apprende AGRICOLAE - Livio Proietti il Commissario Ismea a seguito dell'ok all'emendamento che ha previsto il commissariamento di Ismea e Crea. Già membro delle Commissioni Lavoro e Bilancio nel corso della 13' legislatura della Camera, è anche stato tra i fondatori del movimento politico La Destra e consigliere delegato dell'Istituto per lo sviluppo dell'agroindustria.

Si sarebbe ancora in cerca di un nome per ora per il Crea, ma ci sarebbero stati già alcuni contatti con figure che possano svolgere un ruolo di garanzia per il Consiglio di Ricerca ed Economia in Agricoltura.

Lavori in corso e grandi manovre anche al Masaf, in attesa del piano di riorganizzazione la cui messa a terra è prevista nelle prossime settimane, da qui a settembre.

In un quadro in cui sono previste tre nuove direzioni, una all'Icqrf, una all'Ippica e una della Sovranità alimentare, l'idea sembra essere quella di prevedere una rotazione degli incarichi così da 'svecchiare' il sistema Masaf e al contempo ripartire con un maggiore slancio.

In sostanza sembra che nulla sarà più come prima, un po come già accade con i direttori di banca i quali - alla fine di un determinato periodo - vengono spostati di filiale in filiale al fine di garantire un continuo avvicendamento.

Tutto ancora in working in progress con nomi noti che potrebbero passare da un dipartimento all'altro.