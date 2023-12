Lollobrigida: 14 milioni per sostegno filiera frutta a guscio

“In Conferenza Stato-Regioni raggiunta l’intesa sul sostegno per il comparto della frutta a guscio. Arrivano 14 milioni di euro per la filiera, che potranno essere utilizzati per la promozione e nuovi investimenti. Ancora una volta, rispondiamo con aiuti concreti destinati a un settore fondamentale per l’economia italiana e per l’agricoltura, anche e soprattutto per le aree interne della Nazione. Nel 2024, continueremo a lavorare per far diventare sempre più anche la frutta a guscio come uno dei simboli della qualità italiana”. Lo annuncia il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida.