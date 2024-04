Lollobrigida: altro segnale importante per la filiera ortofrutticola con la Cambiale Ismea

“Un altro segnale importante da parte dell’Ismea per il sostegno della filiera ortofrutticola. La nuova linea di credito, introdotta con la legge di Bilancio 2024, sarà dedicata alle piccole e medie imprese agricole. Si tratta di un ulteriore intervento per rilanciare il settore ortofrutticolo cui potranno beneficiare anche le imprese che producono pere e kiwi, che hanno subito ingenti danni nel 2023. Le risorse per la Cambiale Ortofrutta si aggiungono ai 23 milioni di euro, già messi a disposizione dal Masaf per il sostegno di questi comparti in crisi”. Così il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, sulla nuova liquidità alle imprese dell’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare garantita con la Cambiale Ortofrutta, un credito immediato per 19,3 milioni di euro a tasso agevolato.