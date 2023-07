Lollobrigida: Amerigo Vespucci eccellenza sulla quale viaggerà Sistema Italia

“L'Amerigo Vespucci rappresenta un'eccellenza italiana. Si tratta di una nave straordinaria, sulla quale viaggerà il sistema Italia. Presenteremo la nostra cucina, i nostri prodotti enogastronomici, la nostra arte, le nostre potenzialità turistiche per riportarle idealmente con il Vespucci qui in Italia”. Così il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida, intervistato da Rai News 24 in occasione della cerimonia di inaugurazione della partenza della Vespucci.

“Sono tanti quelli che nel mondo hanno sete e fame d'Italia – continua-. La nostra Nazione deve riprendere a marciare nella direzione giusta puntando alla crescita economica, alla difesa e alla tutela dei valori di riferimento che hanno reso importante il nostro modello che ha nella qualità il suo elemento riconoscibile anche all'estero”.

“Bisogna raccontare l'Italia, i prodotti realizzati davvero nella nostra Nazione, che seguono i nostri disciplinari e metodi che, nel tempo, abbiamo saputo elaborare e che sono frutto di contaminazioni storiche, di consapevolezze e di ricerca. Il modello Italia è quello che noi dobbiamo mettere in campo in termini d’informazione, per dare la possibilità di conoscere nel dettaglio cosa comprano. Lo facciamo a difesa delle nostre imprese, ma anche, come spieghiamo ai nostri colleghi all'estero, in difesa dei loro cittadini che vogliono consumare un prodotto italiano”, conclude il ministro Lollobrigida.