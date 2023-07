Lollobrigida: candidatura cucina italiana a patrimonio Unesco. Italia esempio di benessere alimentare nel mondo

Saluto tutte le istituzioni presenti saluto i colleghi deputati le rappresentanze regionali e le amministrazioni. Avremo modo oggi di celebrare questa iniziativa e di celebrare quel sistema Italia che vede oggi la volontà di agire in modo sinergico per poter confermare il nostro orgoglio di essere italiani, ma anche per celebrare la consapevolezza delle potenzialità legato ad essere italiani per le nostre imprese, per il nostro sviluppo, per le nostre attività per la nostra capacità di produrre, di trasformare, di vendere.

Cosi il ministro Masaf Francesco Lollobrigida alla premiazione della 3a edizione del Marina Militare Nastro Rosa Tour a Venezia. Il giro dell’Italia a vela è organizzato da Difesa Servizi e SSi Sports & Events in collaborazione con la Marina Militare ed è nato per promuovere il brand Marina Militare e le bellezze del Paese insieme ad Enit.

Qui vedo tanti protagonisti di questo mondo quelli che garantiscono la nostra difesa e saluto ovviamente le forze dell'ordine che ci garantiscono un sistema di libertà che evidentemente si fonda esattamente sulla loro capacità anche di prevenire le criticità. Vedo tanti imprenditori qui presenti e vedo tanti trasformatori che sono legati ovviamente alla qualità che resta l'elemento centrale.

Lanciamo nella serata di oggi anche la nostra candidatura dell'Italia della cucina italiana, patrimonio immateriale dell'Unesco. Io credo non ci sia bisogno per i presenti di spiegare perché la cucina italiana merita, al pari almeno della cucina francese, giapponese, messicana e coreana, di essere considerata patrimonio da proteggere, patrimonio immateriale da proteggere. Ma la cucina italiana non sono i piatti, nonostante i nostri eccellenti cuochi li rappresentano al meglio. La cucina italiana è quello che c'è dietro quei piatti.

C'è la ricerca, c'è la trasformazione, c'è la contaminazione di secoli di storia, c'è la capacità di produrre tenendo conto della sostenibilità ambientale di quella sociale. Noi vogliamo raccontare, attraverso un viaggio che proprio sul Vespucci la nave più bella del mondo grazie lo saluto in rappresentanza della difesa ovviamente devo ringraziare prima però il ministro della difesa Guido Crosetto che subito ha accolto la mia richiesta di unire a questo splendido viaggio che avete organizzato e che toccherà tanti porti nel mondo di legare anche il sistema Italia, raccontare la nostra biodiversità il nostro ambiente anche le nostre produzioni enogastronomiche che sono connesse e correlate al nostro territorio », prosegue Lollobrigida.

« Noi abbiamo un mondo che ha tante criticità, tante difficoltà, abbiamo una popolazione del mondo che cresce in maniera esponenziale a cui dobbiamo decidere di dare da mangiare in futuro e si sta discutendo in ogni sede di carattere internazionale se la sicurezza alimentare potrà essere raggiunta dando cibo a tutti. Io credo che non basti, bisogna dare buon cibo a tutti e quindi bisogna raccontare come questo buon cibo può essere prodotto può essere trasformato, può essere distribuito.

Crediamo che l'Italia sia un esempio. Questo lo possiamo raccontare descrivendo il nostro sistema di benessere: siamo la nazione dopo il Giappone che vive più a lungo e non è un caso. É legato probabilmente anche al nostro sistema alimentare per questo vogliamo raccontare al mondo i nostri prodotti. In questi due anni lo abbiamo fatto partendo da Genova col Vespucci. Ringrazio il presidente Zoppas che Lo ha fatto in tanti eventi internazionali da New York a Madrid.

Però vogliamo coinvolgere tutti ed è per questo che organizziamo questi eventi, che vogliamo raccontare le nostre potenzialità. Vogliamo mettere a disposizione dei nostri ambasciadori, i nostri luoghi, i nostri ristoratori in Italia e all'estero, anche il nostro sostegno. Per dire che assieme alla cucina italiana ci sono monumenti, c'è ambiente, c'è turismo, c'è economia, c'è produzione. E tutto questo può essere un modo sì per far crescere le nostre imprese, ma ancora di più per garantire un processo che dia all'umanità in futuro quel benessere che l'Italia in tante occasioni ha saputo donare, che noi vogliamo continuare a rappresentare al meglio.

Non mi dilungo oltre e vi ringrazio davvero per la partecipazione. Spero che i porti tornino ad essere pieni anche di navi da pesca.